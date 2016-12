Sie gelten als Vertreter einer Annäherung an die FPÖ. Aus Sicht des ÖVP-Generalsekretärs Werner Amon hat sich die FPÖ aufgrund ihrer radikalen Sprache selbst als mögliche Koalitionspartnerin aus dem Spiel genommen. ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner spricht sich für eine klare Abgrenzung zur FPÖ aus. Ist das jetzt auch Ihre Haltung?

Reinhold Lopatka: Hier auf meinem Tisch liegt das Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ. Ich bearbeite gerade eine Zwischenbilanz und einen Ausblick der weiteren Zusammenarbeit, den ich bei unserer Klubklausur im Jänner präsentieren werde. Die erste Halbzeit der Legislaturperiode ist vorbei. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit ?

... und keiner weiß genau, wie lange die Halbzeit noch dauern wird.

Lopatka: Man weiß so etwas nie genau, ich gehe aber davon aus, dass sie bis 2018 dauert. Und zwar deshalb, weil wir gemeinsam offene Punkte des Arbeitsübereinkommens abarbeiten wollen. Deshalb stellt sich für mich nicht die Frage, welche Koalitionen nach den nächsten Nationalratswahlen möglich sind. Die wichtigste Antwort gibt der Wähler. Niemand weiß, wie die nächste Wahl ausgehen wird. Ich will meinen Beitrag leisten, damit die ÖVP gestärkt aus diesen Wahlen hervorgeht. Ich kann Ihnen also keine andere Antwort auf Ihre Frage geben.

Amon konnte antworten. Er sagte, die FPÖ hat sich aus dem Spiel genommen. Sehen Sie das auch so?

Lopatka: Für mich gilt das Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ.

Sie stehen aber für eine künftige Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ.

Lopatka: Ich versuche, gemeinsam mit unserem Parlamentsklub die ÖVP klar werteorientiert zu positionieren. Deshalb bin ich ein Verfechter einer österreichischen Leitkultur. Und mit dieser Leitkultur ist es unvereinbar, dass Frauen in Österreich voll verschleiert unterwegs sind. Wir stehen für Eigentum, wir stehen für Leistung. Ich bin für eine klare Differenzierung zwischen jenen, die aufgrund ihres Erwerbseinkommens ihr Auslangen finden, und jenen, die von Transferleistungen leben. Wir sind für verstärkte Anreize, damit der Weg aus der Mindestsicherung in den Arbeitsprozess rascher erfolgt. Wir sind klar für den Verbleib Österreichs in der EU, erlauben uns aber auch, die EU zu kritisieren, wenn sie in eine falsche Richtung geht. Es muss für die Bevölkerung einsichtig sein, wofür die ÖVP steht und wofür sie kämpft. Es ist wie im Sport: Wenn ich erfolgreich sein will, muss ich danach trachten, meine Leistung zu erbringen. Wie meine Konkurrenten unterwegs sind, ist deren Sache.

Versuchen Sie mit Ihren Antworten deshalb so einen großen Bogen um meine Fragen zu machen, weil Sie zuletzt parteiinterne Kritik für Ihre Wahlempfehlung für Norbert Hofer einstecken mussten?

Lopatka: Nein, überhaupt nicht. Ich habe alle Ihre Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Ich ändere auch nicht meine inhaltliche Positionierung. Es ist meine feste Überzeugung, dass die ÖVP nur dann stark werden kann, wenn sie ein klares Profil hat, das sie von allen anderen Parteien abhebt.

Soll die ÖVP eigentlich mehr CSU werden?

Lopatka: Angela Merkel hat sich am CDU-Parteitag klar für ein Burka-Verbot ausgesprochen, zudem sagte sie mit Bezug auf die Flüchtlingssituation, dass sich das Jahr 2015 so nicht wiederholen dürfe. Das ist zu 100 Prozent meine Position. Aber Sie haben Recht, wir waren in der Vergangenheit schon näher bei der CSU als bei der CDU. Insgesamt hat sich Merkel in der Flüchtlingsfrage in Richtung ÖVP bewegt. Ich habe zu beiden deutschen Schwesterparteien gute Kontakte. Ich glaube, wir sollten uns insgesamt Deutschland als Vorbild nehmen. Seit der Amtszeit von Merkel hat sich in Deutschland die Arbeitslosigkeit halbiert. Wir wissen alle noch, wie Deutschland einst neidvoll nach Österreich blickte. Ich erinnere an die Titelstory des Stern „Warum Österreich Spitze ist".

Damals regierte Schwarz-Blau-Orange.

Lopatka: Wolfgang Schüssel war der Schlüssel für den Erfolg. Wir haben seither in der Standortpolitik diese Position Österreichs nie mehr erreicht. Heute gibt es in Deutschland ein Nulldefizit, in Bayern sogar seit 2005. Daher fordere ich, Finanzminister Hans Jörg Schelling in seiner Politik zu unterstützen und ihn nicht weiter zu torpedieren.

Trauen Sie Kanzler Kern zu, die Arbeitslosigkeit stark zu reduzieren?

Lopatka: Ich traue es unserem ÖVP-Team zu. Wir können erfolgreich sein, wenn man unseren Konzepten folgt. Das heißt anders formuliert: Dank unserer Finanz- und Wirtschaftskompetenz kann es aufwärtsgehen.

Sie wünschen sich also für die Zukunft, dass die SPÖ den Kurs der ÖVP unterstützt?

Lopatka: Lassen Sie es mich so formulieren: Jedes Gerede über neue Steuern schadet dem Wirtschaftsstandort. Wir sind ohnehin ein Hochsteuer­land.

Was erwarten Sie sich jetzt vom Koalitionspartner?

Lopatka: Eine Fortsetzung einer konstruktiven Zusammenarbeit im Sinne des Arbeitsübereinkommens. Wir dürfen den Arbeitsmarkt nicht stärker durch Zustrom aus dem Ausland belasten. Das Ansteigen der Arbeitslosigkeit von Nicht-Österreichern sehe ich dramatisch. Wir brauchen also eine exakte Einhaltung der Obergrenze. Es ist alles zu tun, damit wir Menschen nicht anlocken. Daher die Grundsicherung auf das Notwendigste beschränken und die Mindestsicherung reduzieren.

Ist Mitterlehner nun gestärkt? Er hat im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl im Gegensatz zu Ihnen mit Alexander Van der Bellen auf das richtige Pferd gesetzt. In der öffentlichen Wahrnehmung scheint er davon zu profitieren.

Lopatka: Das sehe ich auch so.

Heißt dies im Umkehrschluss, dass Außenminister Sebastian Kurz wohl noch länger warten muss, um die ÖVP als Obmann führen zu können?

Lopatka: Für mich gilt, was ich schon zuvor gesagt habe. Wir haben ein Arbeitsprogramm mit der SPÖ. Wir haben ein ÖVP-Regierungsteam, an dessen Spitze steht Reinhold Mitterlehner. Andere Fragen stellen sich für mich nicht.

Ich stelle Sie trotzdem: Geht die ÖVP mit Mitterlehner an der Spitze in die nächste Wahl?

Lopatka: Wie Mitterlehner selbst gesagt hat, werden wir, wenn Wahl ist, den Spitzenkandidaten festlegen.

Das Gespräch führte Michael Sprenger