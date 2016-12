Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – 23. Dezember, 10 Uhr: Der Zeitpunkt für die VfGH-Bilanz 2016 wurde von Präsident Gerhart Holzinger bewusst gewählt: Zu Mitternacht war die Anfechtungsfrist für die wiederholte Bundespräsidentenstichwahl verstrichen. Damit endete auch das selbst auferlegte Schweigegelübde Holzingers, der nach der Aufhebung der ersten Stichwahl auch von Experten scharf kritisiert worden war. In der aufgeheizten Wahlkampfphase wollte er sich nicht äußern.

Wenig überraschend unterstrich der VfGH-Präsident gestern die Bedeutung des Erkenntnisses vom Sommer und betonte einmal mehr: „Die Aufhebung der Stichwahl war völlig alternativlos.“ Grund für die erstmalige Aufhebung einer bundesweiten Wahl waren bekanntlich schwere Formalfehler bei der Auszählung der Briefwahlstimmen in 14 von 20 Stimmbezirken sowie die Weitergabe (nicht aber Veröffentlichung) von Teilergebnissen an die Medien vor Wahlschluss. Holzinger bleibt bei der Position des VfGH, der den Verfassungstext „seit Jahrzehnten in der gleichen Weise interpretiert“: Aufzuheben ist eine Wahl schon dann, wenn die Verletzung der Wahlvorschriften das Ergebnis beeinflussen könnte – eines Manipulationsbeweises bedarf es nicht.

Holzinger sprach auch die moralische Vorbildwirkung an: Eine Bestätigung der Stichwahl bzw. der Ansicht „es ist eh nix passiert“ hätte zur Folge gehabt, dass sich in Zukunft niemand mehr an Vorschriften, die Manipulationen vermeiden sollen, gebunden fühle.

Seinen Kritikern – unter anderem dem Verfassungsjuristen Heinz Mayer, der von einer „klaren Fehlentscheidung“ gesprochen hatte – bot der VfGH-Präsident selbstbewusst Widerrede: „Bei allem Respekt“, so Holzinger, sei es doch ein Unterschied, ob ein Universitätsprofessor eine Meinung abgebe oder ein Mitglied des VfGH eine Entscheidung treffe. Außerdem bestehe das Plenum aus 14 Verfassungsrichtern, die Wahrscheinlichkeit eines Fehlurteils sei also „ungefähr so groß, wie dass der Mathematikprofessor Rudolf Taschner den Additionsvorgang zwei plus zwei mit dem Ergebnis fünf abschließt“.

Apropos Mathematik: Statistiker hatten vorgerechnet, dass eine Manipulation extrem unwahrscheinlich war, der ehemalige VfGH-Präsident Ludwig Adamovich hatte die Möglichkeit angeregt, dass das Verfassungsgericht Methoden der Mathematik in seine Beurteilung miteinbeziehe. Doch Holzinger schloss auch das für die Zukunft aus, ebenso wie die Veröffentlichung abweichender Meinungen im Plenum („dissenting opinions“).

Noch nicht ganz abgeschlossen ist die Causa um den Verfassungsrichter Johannes Schnizer, der im Herbst in mehreren Interviews die Wahlaufhebung verteidigt und sich mit Kritik an der FPÖ eine Klage der Partei eingehandelt hatte. Schnizer hat sich bei seinen Kollegen entschuldigt und sich in allen Fällen, die mit der FPÖ zu tun haben, für befangen erklärt. Ob auch ein Abberufungsverfahren im Raum stand, wollte Holzinger nicht bestätigen, allerdings werde sich das Plenum erneut mit der Frage beschäftigen, wenn das Verfahren FPÖ gegen Schnizer beendet ist.

Das Verfahren um die Bundespräsidentenwahl hatte im Juni fast zwei Drittel der Kapazitäten des VfGH gebunden. Insgesamt gab es im Jahr 2016 3810 neue Verfahren, 3700 wurden abgearbeitet. Die durchschnittliche Verfahrensdauer lag bei fünf Monaten, Asylverfahren wurden in drei Monaten abgewickelt.

Gerhart Holzinger geht im Juni in Pension (er wird 70), wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird, steht noch nicht fest. Das Vorschlagsrecht liegt bei der Bundesregierung.