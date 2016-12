Von Michael Sprenger

Wien – Bis Ende der 1990er-Jahre war das traditionelle Dreikönigstreffen der ÖVP für jeden ÖVP-Obmann ein gefährliches Datum. Egal, ob es in den 1970er-Jahren in der Wildschönau, später in Maria Plain oder zum Schluss in Goldegg stattfand: Entweder wurde das Treffen zu einem Machtkampf umfunktioniert oder gleich das Ende einer Obmannschaft besiegelt.

Wolfgang Schüssel hat mit dieser Tradition gebrochen. Seither ist aber auch nach der Amtszeit des bislang letzten ÖVP-Kanzlers die Obmannschaft von Schüssels Nachfolger nicht stabiler geworden, denn das Hauen und Stechen in der ÖVP folgt nur keinen zeitlichen Ritualen mehr.

Dies musste im abgelaufenen Jahr auch Reinhold Mitterlehner zur Kenntnis nehmen. Er wurde monatelang zum Platzhalter degradiert, zum Platzhalter für Sebastian Kurz. Obwohl der junge ­Außenminister sehr darauf geachtet hatte, seine Ambitionen auf die Parteispitze von sich zu weisen, sorgten seine Parteifreunde in den Ländern und Bünden dafür, dass er als Trumpf-Ass im Spiel bleibt.

Doch nunmehr scheint es so zu sein, dass Mitterlehner nach dem Ergebnis der Bundespräsidentenwahl einen neuen Energieschub bekommen hat. Was man im Sport als „zweite Luft“ bezeichnet, gilt auch für die Politik.

Mitterlehner hat sich im Wahlkampf mit einem Verweis auf den Wirtschaftstandort für die Wahl Alexander Van der Bellens ausgesprochen. Diese klare Sprache getrauten sich mit wenigen Ausnahmen (EU-Mandatar Othmar Karas und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner) nur ehemalige Funktionäre. Alle anderen schwiegen oder sympathisierten (wie Klubchef Reinhold Lopatka) offen mit dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer.

Mit dem Wahlsonntag ist bei Mitterlehner die Lockerheit zurückgekehrt. Er tritt nach außen mutig auf, spricht sich für eine klare Abgrenzung zur FPÖ aus. Eine Diskussion um den Spitzenkandidaten bei der nächsten Wahl will er nicht führen, hielt aber fest: „Üblicherweise ist der Parteiobmann der Spitzenkandidat.“ Auch damit stellt er sich gegen jene ÖVP-Kräfte, die eine Koalition mit der FPÖ eingehen – und mit Kurz in die Wahl gehen wollen.

Als Absicherung für sein Tun plant Mitterlehner ein Durchstarten der Koalition mit der SPÖ bis 2018. So will er all seinen internen Gegnern Luft einer Revolte aus den Segeln nehmen. Mitterlehners Verbündete ist die Zeit. Kurz muss also weiter warten.

Auch weil der ÖVP, die die Kunst der Intrige wie keine andere Partei beherrscht, mit dem Dreikönigstreffen das Ritual zum Obmannschlachten fehlt.