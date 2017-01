Von Michael Sprenger

Wien – Mit der Wahlaufhebung der ersten Stichwahl erlebte Österreich in der Zweiten Republik die längste Phase ohne einen Bundespräsidenten. Wenn am 26. Jänner Alexander Van der Bellen von der Bundesversammlung zum neuen Bundespräsidenten angelobt werden wird, geht die sechs Monate und 18 Tage dauernde Zeit des „leeren Stuhls“ zu Ende. Und damit auch die verfassungsmäßig übertragene Aufgabe an das Kollegium der Nationalratspräsidenten. Unter dem Vorsitz von Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) mussten Sub-auspiciis-Ehrungen und Berufstitel verliehen, Beamte befördert, Bundesgesetze unterzeichnet, Ehrenzeichen vergeben und Gnadenangelegenheiten erledigt werden. Die dafür nötigen Beschlüsse erfolgten laut Parlament zu 99 Prozent einstimmig.

Bis einschließlich 22. Dezember wurden 1642 Unterschriften geleistet. Gesetze und Staatsverträge mussten neben Bures’ Unterschrift auch vom Zweiten Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf (FPÖ) sowie dem Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) unterzeichnet werden. Neben der Ratifizierung des Klimaschutzabkommens waren davon 41 Bundesgesetze betroffen. Darunter befand sich auch das Gesetz zur Wahlverschiebung der Präsidentenwahl auf den 4. Dezember. Hierfür musste die im Ausland weilende Bures ihre Unterschrift in Israel leisten, damit dieser Termin halten konnte.

Die Nationalratspräsidentin zog zur Jahreswende eine Bilanz ihrer Zusatztätigkeit. „Die Bundesverfassung hat mir für diese Zeit eine zusätzliche Aufgabe zugeteilt. Ich komme dieser Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen nach. Wenn wir am 26. Jänner wieder einen Bundespräsidenten haben, möchte ich sagen können: Ich habe diese Interimsfunktion ordentlich, gewissenhaft, verfassungskonform erledigt. Das ist mein Bestreben“, teilte sie der Tiroler Tageszeitung mit.

Obwohl sich die Präsidentin am Beginn der verwaisten Hofburg im Kollegium darauf verständigt hatte, nur die zwingend notwendigen Aufgaben des Bundespräsidenten zu übernehmen, kam doch eine Reihe von Termine dazu, die die Präsidentin in Ermangelung eines Bundespräsidenten wahrgenommen hat.

Darunter befand sich unter anderem die Eröffnung der Bregenzer und der Salzburger Festspiele, die Teilnahme am Staatsbegräbnis von Shimon Peres, Botschafterakkreditierungen sowie die Angelobung der Rekruten am Nationalfeiertag. Am heutigen 1. Jänner wird Bures zudem das Neujahrskonzert besuchen.

Die Gnadenmaßnahmen wurden auf Vorschlag des Justizministers bewilligt. Ziel ist es dabei, Härtefälle, die über das intendierte Maß hinausgehen, auszugleichen. Die häufigsten Gnadenmaßnahmen betreffen beschränkte Auskunft aus dem Strafregister (um Jobannahmen zu ermöglichen) und bedingte und endgültige Nachsicht von Geld- und Freiheitsstrafen (im Falle von vorzeitig bedingten Entlassungen).

Seit 40 Jahren kommt es während des gesamten Jahres zu Einzelbegnadigungen. Außerdem findet im Vorfeld des Heiligen Abends eine Weihnachtsamnestie statt. Heuer profitierten davon elf Männer und eine Frau.

Der letzte Akt für Bures in dieser Funktion wird am 26. Jänner nach der Angelobung stattfinden. Da werden Van der Bellen als neuem Bundespräsidenten die Insignien des Großsterns des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich überreicht. Dieser Orden wird dem Bundespräsidenten mit Amtsantritt per Gesetz verliehen.