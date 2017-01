Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Für Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) ist die Sache klar: In ganztägigen Schul- und Betreuungsangeboten liegt die Zukunft, bis zum Jahr 2025 sollen 40 Prozent der Schüler ganztägige Angebote wahrnehmen können (siehe eingebauter Artikel). 2017 und 2018 werden zunächst nur verschränkte Ganztagsschulen gefördert. Im Gegensatz zu Schulen, in denen am Vormittag gelernt wird und am Nachmittag eine Betreuung durch Hort oder Halbinternat da ist (für Mittagessen, Hausaufgaben, Freizeit), wechseln sich in verschränkten Ganztagsschulen Unterrichtsphasen mit Ruhe/Freizeit und Übungsphasen ab. Der Tag endet in den meisten Ganztagsvolksschulen um 15.30 Uhr, ein früheres Abholen ist nicht möglich. Dafür, so sieht es das Konzept vor, hat das Kind nach der Schule echte Freizeit, da es Hausaufgaben in der klassischen Form nicht mehr gibt: Die Übung bzw. Wiederholung des Gelernten erfolgt bereits in der Schule.

Derartige verschränkte Ganztagsschulen sind in Österreich noch eine Seltenheit, laut den Ini­tiatoren des Bildungsvolksbegehrens, Hannes Androsch und Bildungsexperte Andreas Salcher, sind nur 1,5 Prozent aller Klassen so geführt. Die OECD sieht in diesem Faktum einen der wesentlichen Gründe für die schlechten Leistungen von Schülern aus bildungsfernen Schichten.

Die Umstellung von „normalen“ Volksschulen mit Hort auf verschränkte Ganztagsschulen stößt allerdings nicht automatisch auf Begeisterung. So hat im Dezember der Protest von Eltern an einer Wiener Volksschule dazu geführt, dass ein Schulstandort im 18. Bezirk mit dem kommenden Schuljahr doch nicht umgestellt wird. „91 Prozent der Eltern haben sich bei einer Befragung des Elternvereins gegen die Umstellung ausgesprochen und wollten auf die Barrikaden gehen“, so Elternvereinsobmann Julian Breitenecker von der Volksschule Bischof-Faber-Platz. Zwar haben drei Viertel der Eltern ihre Kinder jetzt schon im Hort, aber – und das ist offenbar der springende Punkt des Protests – dort sei die Betreuung sehr gut und man sei absolut flexibel in der Abholzeit. Bei einer Umstellung auf einen Ganztagsbetrieb wären laut Breitenecker nicht nur die Räumlichkeiten zu knapp bemessen, die Eltern fürchten auch eine Verschlechterung der Betreuung durch die Freizeitpädagogen eines privat geführten Vereins. „Es gab schon 2009/10 den Plan einer Umstellung auf Ganztagesbetrieb, der durch Protest verhindert wurde. Jetzt wird das gleich schlechte Konzept wie damals vorgelegt“, ärgert sich Breitenecker. Innerhalb kürzester Zeit hat der Elternverein über 1000 Unterschriften gesammelt, Termine bei den zuständigen Politikern und beim Stadtschulrat eingefordert. Denn nach den Weihnachtsferien finden in Wien die Schuleinschreibungen statt, wer kommenden September ein Erstklässlerkind hat, muss sich entscheiden. Kurz vor Weihnachten bestätigte der Stadtschulrat, dass die Umstellung der Schule auf Ganztagsbetrieb zumindest für ein Jahr verschoben wird.

Im Büro der zuständigen Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) sieht man es freilich nicht so, dass der Elternprotest zu dem Rückzieher geführt hat. „Es gab mehrere Unsicherheitsfaktoren“, bestätigte eine Sprecherin der TT. Grundsätzlich bleibe aber das Ziel der Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen.