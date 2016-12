Von Alois Vahrner

Innsbruck, Wien – Auch wenn die Wahl Van der Bellens Erfolg einer „breiten Bewegung“ gewesen sei und nicht nur der Grünen, sehe sie dem kommenden Jahr mit „viel Optimismus und Motivation entgegen“, sagte Glawischnig bei einem Tirol-Besuch gegenüber der TT. Österreich habe „ein starkes Signal gegen den Rechtsruck für ganz Europa gesetzt, vor allem auch für Frankreich, Italien und Deutschland“.

Kritik übt Glawischnig daran, dass gerade in SPÖ und ÖVP immer wieder Szenarien für vorgezogene Neuwahlen schon 2017 gewälzt würden – obwohl auch die Grünen von einem Scheitern von Rot-Schwarz profitieren könnten. „Die Menschen wollen statt eines neuen Wahlkampfs, dass endlich regiert und gearbeitet wird.“ Politisches Ziel, wann immer die nächsten Wahlen stattfinden werden, sei ein Zugewinn und die Nummer-1-Position bei den Jungen.

Über mögliche Koalitionen werde erst danach verhandelt, ausgeschlossen als Partner sei aber nur die FPÖ. „Einen solchen Schuldenberg und Korruption wie einst in Kärnten wollen wir Österreich ersparen.“ Die ÖVP habe mit Klubobmann Lopatka, der klar zur FPÖ tendiere, und Parteichef Mitterlehner zwei Gesichter – wenn auch dieser etwa mit einem, bisher verhinderten, Aus für Ölheizungen 90 Mrd. Euro Wirtschaftsimpuls und bis zu 80.000 neue Jobs auslösen könnte.

Die Grünen seien im Gegensatz zur FPÖ „eine konstruktive Opposition“ – und würden bei Fragen wie der verpflichtenden Ausbildung bis 18 auch mitgehen. In allen sechs Ländern, in denen die Grünen in Koalitionen seien, gebe es im Gegensatz zur Bundesregierung einen starken Arbeitsmodus. Schwarz-Grün in Tirol arbeite sehr gut, was auch durch gute grüne Umfragewerte (17 Prozent) bestätigt werde. Nicht festlegen wollte sich Glawischnig, wer bei der nächsten Bürgermeister-Wahl in Innsbruck 2018 ins Rennen um den Bürgermeister-Sessel gehen wird. Das werde vor Ort entschieden. Sonja Pitscheider ist Vizestadtchefin, echte Bürgermeister-Chancen (wäre eine grüne Premiere in einer Landeshauptstadt) gegen Christine Oppitz-Plörer hätte laut Umfragen aber Georg Willi.

Bei der Mindestsicherung hatte jüngst Tirols LH Günther Platter die Grünen aufgefordert, sich mehr zu bewegen. Glawischnig zeigt sich an Lösungen interessiert und bereit, im Bedarfsfall nachzujustieren. Um den Unterschied von Löhnen und Mindestsicherung zu erhöhen, müsse aber vor allem bei niedrigen Löhnen angesetzt werden. Es sei niemandem gedient, „wenn es zu einer Verelendung von Menschen kommt“.

Dass es gerade auch nach dem jüngsten Terroranschlag in Berlin Verunsicherung in der Bevölkerung gebe, kann Glawischnig nachvollziehen. Ob es in der Asylfrage nicht eine zu blauäugige „Willkommenskultur“ der Grünen gibt? Die Sicherheit der Bevölkerung müsse geschützt werden. Auch die Grünen seien für Sicherheitschecks sowie Asyl-Schnellverfahren, es brauche aber auch Besonnenheit. Die Polizei brauche genügend Personal, teilweise stünden sich in Europa aber Polizei und Geheimdienste gegenseitig im Weg.