Graz – Modern, liberal, katholisch. Mit diesen Attributen kann Josef „Joschi“ Krainer beschrieben werden. Er repräsentierte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neben Eduard Wallnöfer oder Wilfried Haslauer den Typus des „Landesfürsten“. Er stand zudem für eine weltoffenen Volkspartei, die immerzu eine Ausnahme blieb. Er förderte einen eigenständigen Weg in der Steiermark, haute in Wien auch einmal auf den Tisch, drohte zwischendurch mit der Abspaltung von der Bundespartei. Josef Krainer forderte seine Parteifreunde in der Steiermark zum Querdenken auf, er selbst setzte sich dafür ein, dass Graz seinen Ruf als zweite Kulturhauptstadt neben Wien behaupten konnte.

Am Freitag ist Josef Krainer im Alter von 86 Jahre verstorben. Der steirische Altlandeshauptmann – Sohn des gleichnamigen Vaters, der von 1948 bis 1971 genau 23 Jahre an der Landesspitze gestanden war – war von 1980 bis 1996 steirischer Regierungschef. Geboren wurde er am 26. August 1930 als ältestes von fünf Kindern in Graz. Er studierte in den USA und Italien.

Über die Katholische Aktion und den Bauernbund war für den Politikersohn der Weg in die ÖVP vorgezeichnet.

Das Angebot von Kanzler Josef Klaus, Unterrichtsminister zu werden, lehnte er ab. Stattdessen zog er 1970 in den Nationalrat ein. Nach dem Herztod seines Vaters 1971 kam „Joschi“ unter LH Friedrich Niederl als Landesrat in die Steiermark zurück.

1980 wurde Josef Krainer dann selbst Landeshauptmann. Nach der schweren Niederlage 1995 (die ÖVP stürzte von 44,2 auf 36,2 Prozent ab) trat er noch am Wahlabend zurück. Seither tappte er nie in die Falle des Kommentierens der Politik.

Tief betroffen vom Ableben Krainers hat sich die Spitze der Bundesregierung gezeigt. „Die ÖVP trauert um einen großen Österreicher“, meinte ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner. „Seine Arbeit und sein Wirken galten stets dem Wohl der Bürger der Steiermark“, würdigte Kanzler Christian Kern (SPÖ) den Politiker. (misp)