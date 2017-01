Von Cornelia Ritzer

Wien – Wählerstromanalysen sind Teil des Rituals nach einer Wahl: Sie sollen sichtbar machen, wo die Österreicher ihr Kreuz gemacht haben. Und sie machen deutlich, dass die einst so stolze Arbeiterpartei SPÖ diesen Status langsam verliert. Die einfachen Arbeiter laufen zur FPÖ über, so eine häufige Analyse. Und ebenso häufig folgt das Versprechen der Sozialdemokratie, sich wieder um die eigentlichen Stammwähler bemühen zu wollen. Die Hoffnung, die Arbeiter zur SPÖ zurückzuholen, ruht derzeit auf Bundeskanzler Christian Kern. „Wir haben bei den Arbeitern an Boden verloren“, meinte der frühere ÖBB-Chef im Juni in einem profil-Interview. Und Kern, der aus einer Wiener Arbeiterfamilie stammt, versprach, „Leute zurückholen“ zu wollen. Vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen und die Jungen, die „Hoffnungsträger“. Tatsächlich besucht Kern häufig Fabriken, fachsimpelt mit den Arbeitern und tauscht sich mit dem Management aus.

Doch ein Blick in den Nationalrat zeigt, dass die Arbeiterschaft im Hohen Haus kaum repräsentiert ist. Nur zwei von 183 Abgeordneten haben diesen Status. Ihre politische Heimat ist die SPÖ und nicht – wie die Wählerstromanalysen glauben machen könnten – die FPÖ. Ungemein größer ist mit 90 Parlamentariern die Gruppe der Angestellten. 62 Abgeordnete zählen zu den Selbstständigen. Der Rest – das sind 29 Männer und Frauen – ist nicht in der Berufsstatistik des Parlaments erfasst.

Bereits seit 2002 ist Dietmar Keck Nationalratsabgeordneter – 12 Jahre war er sogar der einzige mit diesem Status. „Ich musste mich beinhart durchsetzen“, erinnert sich der 59-Jährige daran, belächelt worden zu sein. Doch er habe sich einen Namen gemacht, vor allem mit den Themen Arbeiterrechte und Tierschutz. Sein Mandat erhielt er über die Betriebssektion der Voest Alpine – eine der größten Sektionen mit „ein paar tausend Mitgliedern“, so Keck – die immer einen Abgeordneten entsendet hat.

„Bua, du hast a Goschn, du musst in die Politik“, wurde ihm vor 20 Jahren gesagt, blickt der einstige Stahlkocher und Produktionstechniker zurück. Heute ermutigt er selbst junge Menschen, sich politisch zu engagieren. „Manches dauert lange, aber es ist möglich, Dinge umzusetzen. Und wenn ein Junger etwas verändern will, kann er das in der Politik tun statt nur zu raunzen“, meint der Oberösterreicher. Kanzler Kerns Kurs, die FPÖ nicht auszugrenzen, befürwortet Keck, denn: „Die FPÖ-Wähler sind nicht alle Rechtspopulisten.“ Dass seine Partei „schon lange nicht mehr die Stammtischhoheit hat“, bedauert er aber. Deshalb fordert der nunmehrige Voest-Betriebsrat „beinharte Diskussionen“, denn damit könne man die FPÖ schlagen. Etwas, das er bei der letzten Betriebsratswahl gezeigt habe, fügt er hinzu.

Seit etwas mehr als drei Jahren weist die Statistik der Abgeordneten einen zweiten Arbeiter aus. Der Kärntner Wolfgang Knes kann sich noch genau an seinen ersten Tag als Abgeordneter erinnern. „Sehr ehrwürdig“ sei der Eindruck im Parlament gewesen, aber auch, dass es viele Einzelkämpfer gebe, erzählt der einstige Wolfsberger Kommunalpolitiker. Wie viele SPÖ-Politiker ist auch Knes Gewerkschafter, Betriebsratsvorsitzender der Firma Mondi. Eine Tätigkeit, die ihm im Hohen Haus geholfen habe. „Man führt viele Verhandlungen und weiß als Betriebsrat, wo der Schuh drückt.“ Und die Perspektive aus der Praxis sei auch heute noch wichtig.

Auch Knes ist erfreut über das Aus der Ausgrenzungspolitik gegenüber der FPÖ. „Man muss Gespräche führen“, ist er überzeugt. Trotzdem ist für ihn Rot-Blau „zurzeit nicht vorstellbar“, ein Grund sei „der Populismus dieser Möchtegern-Arbeiterpartei“, die nie bei Verbesserungen für Arbeiter mitstimme, sagt er in Richtung FPÖ. Auf den Arbeitern und Angestellten liegt nämlich der Fokus des einstigen Maschinenschlossers. So will er bei der sechsten Urlaubswoche nach 25 Arbeitsjahren „nicht aufgeben“, auch die Vermögenssteuer „muss uns gelingen“. Und wie sein Parteifreund würde auch er gern mehr Arbeiterkollegen auf der Abgeordnetenbank sehen.