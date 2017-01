Informell: In der österreichischen Verfassung ist die Landeshauptleutekonferenz, also das Treffen der neun Landeshauptleute, nicht vorgesehen. Prinzipiell hat dieses Treffen also nur informellen Charakter. Trotzdem ist es neben dem Bundesrat das politisch wichtigste Gremium, was die Zusammenarbeit der Bundesländer und die Aufrechterhaltung föderalistischer Grundprinzipien betrifft.

Gemeinsame Linie: Ziel der LH-Konferenz ist die Festlegung einer gemeinsamen Linie bei der Vertretung der Bundesländer-Interessen gegenüber der Bundesregierung.

Der Vorsitz wechselt parallel zum Wechsel des Präsidenten des Bundesrates halbjährlich.

Besondere Bedeutung hat die Landeshauptleutekonferenz unter anderem bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich zwischen dem Bund und den Ländern.