Der Verfassungsgerichtshof blickt auf ein turbulentes Jahr zurück. Ziehen Sie dennoch eine positive Bilanz?

Gerhart Holzinger: Es war ein sehr herausforderndes Jahr, das wir dennoch gut bewältigt haben. Bedenklich ist allerdings, dass das wichtige Erkenntnis zur Bundespräsidentenwahl zum Teil auf heftige Ablehnung gestoßen ist. Mich persönlich macht betroffen, dass der Rechtstaat häufig nur in Sonntagsreden als einer unserer Grundwerte beschworen wird. Und während der Woche, wenn eine rechtsstaatliche Entscheidung den eigenen Standpunkt nicht bestätigt, wird versucht, diese Entscheidung „madig" zu machen.

An wen richtet sich Ihre Kritik?

Holzinger: Die Kritik richtet sich an die Kritiker, an manche Medien, Politiker aus der zweiten Reihe und Juristen. Daher wird die Aufhebung der Stichwahl heute als umstrittene Entscheidung gesehen.

Hat Ihre Entscheidung zutage geführt, dass es Änderungen im Wahlrecht braucht?

Holzinger: Es hat mich überrascht, dass sich einige Wahlbehörden nicht an die Gesetze gehalten haben. Diese Gesetze sind schließlich vom Parlament erlassen worden, um Manipulationen oder Missbräuche zu verhindern. Ich bin davon ausgegangen, dass die rund 90 geladenen Zeugen die Vorwürfe in der Anfechtungsschrift entkräften würden. Das war aber nicht der Fall. In 14 Wahlkreisen wurde das Gesetz gröblichst missachtet. Die Gesetzesverletzungen haben 77.000 Stimmen betroffen — bei einem Unterschied von 30.000 zwischen den beiden Kandidaten. Bei dieser Konstellation ist uns nichts anderes übrig geblieben, als die Wahl aufzuheben. Hätten wir anders entschieden, hätte in Zukunft keine Wahlbehörde einen Anlass gehabt, sich an das Gesetz zu halten. Unsere Entscheidung hat also dem Gesetz zum Durchbruch verholfen. Das ist die Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs. Wenn wir das nicht tun, tut es niemand.

Lag das Problem bei den Behörden oder bei einem nicht praktikablen Gesetz?

Holzinger: Mein Eindruck ist, dass ein Teil der Regelungen, deren Einhaltung wir mit unserer Entscheidung eingefordert haben, nicht praktikabel war. Es hat aber Wahlbehörden gegeben, die sehr wohl in der Lage waren, das Gesetz einzuhalten. Abgesehen davon kann der Verfassungsgerichtshof nicht sagen: „Wir sehen ein, dass man das Gesetz nicht einhalten kann. Daher gibt es keine Konsequenzen." Nein, wir sind verpflichtet, die Gesetzesbrüche aufzugreifen. Die richtigen Schlüsse aus allfälligen Problemen bei der Vollziehung müssen die Bundeswahlbehörde und in weiterer Folge der Gesetzgeber ziehen.

Verstehen Sie die Kritik an der Briefwahl?

Holzinger: Die Briefwahl bietet nicht denselben Grad an Sicherheit wie die Wahl im Wahllokal. Wer in der Wahlzelle wählt, ist allein und es gibt niemanden, der Einfluss ausüben kann. Das kann bei der Briefwahl nicht mit vergleichbarer Sicherheit gewährleistet werden. Der Verfassungsgerichtshof hat bereits Mitte der 1980er-Jahre eine einfachgesetzliche Regelung zur Briefwahl im niederösterreichischen Landesrecht als verfassungswidrig aufgehoben. Das Argument war, dass die Briefwahl das geheime und persönliche Wahlrecht nicht garantiert. Aber der Verfassungsgesetzgeber hat sich dazu entschlossen, die Briefwahl zuzulassen.

Gehört die Briefwahl reformiert? Etwa indem die Wahlkarte persönlich abgeholt werden muss oder Auslandsösterreicher eine Wahlmöglichkeit in Botschaften erhalten?

Holzinger: Ich möchte ganz bewusst nicht ins Detail gehen. Aber bei der Briefwahl weiß man nie, wer tatsächlich das „Kreuzerl" gemacht hat. Und bei der Verteilung der Wahlkarten gibt es, umso lockerer das gehandhabt wird, jede Menge Probleme. Darum haben wir etwa im Vorjahr in Vorarlberg Bürgermeisterwahlen in Bludenz und Hohenems aufgehoben. Man muss sich bewusst sein, dass die Briefwahl ihre Tücken hat. Alles, was dazu beiträgt, um sie sicherer zu machen, ist also gut.

Wie beurteilen Sie elektronische Wahlmöglichkeiten?

Holzinger: Es hängt bis ins Detail von den gesetzlichen Vorgaben ab, ob das der Verfassung entspricht.

Rund um die Aufhebung der Wahl kritisierten viele, dass sich der VfGH zu sehr an die Buchstaben des Gesetzes gehalten hat. Andererseits sagen Verfassungsrechtler, dass der VfGH immer politischer wird.

Holzinger: Wir sind mit der Kritik, dass der Verfassungsgerichtshof zu politisch agiere, seit den 1980er-Jahren konfrontiert; also seit der Verfassungsgerichtshof begonnen hat, Grundrechtsfragen nicht nur formal, sondern auch inhaltlich zu bewerten. 2001 gab es die Aufregung nach dem Kärntner-Ortstafel-Erkenntnis. Dabei sind zum Teil dieselben Vorwürfe laut geworden, wie nach der Aufhebung der Stichwahl: Der VfGH sei voreingenommen, weltfremd, habe völlig falsch entschieden oder aus Angst vor dem Anfechtungswerber. All diese Vorwürfe kennen wir. Sie sind aber völlig haltlos. Wir entscheiden nur aufgrund dessen, was in der Verfassung steht, ohne irgendeine politische Überlegung.

Die Kritik hat also keine Berechtigung?

Holzinger: Die Kritik, dass wir politisch entscheiden, hat keine Berechtigung. Richtig ist aber, dass wir Fälle entscheiden, die immense politische Bedeutung haben. Insofern sind wir ein Grenzorgan zwischen Recht und Politik.

Ist der VfGH gesellschaftspolitisch weiter als die Politik? Er hat zum Beispiel deutliche Fortschritte für die Gleichstellung Homosexueller erwirkt.

Holzinger: Bei Diskriminierungen im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung gibt es eine europaweite Tendenz, die zum Teil von nationalen Verfassungsgerichten und zum Teil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ausgeht. Richtig ist, dass die Verfassungsgerichte in dieser Frage eine Vorreiterrolle spielen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Politik den Gerichten gerne heikle, gesellschaftspolitische Angelegenheiten zur Entscheidung überlässt, weil man sich die Diskussionen mit der eigenen Klientel ersparen will.

Das heißt, wir haben es mit einer Verrechtlichung der Politik zu tun?

Holzinger: Es gibt einen Trend, dass die Politik gesellschaftspolitische Fragen, die eine grundrechtliche Dimension haben, der Gerichtsbarkeit überlässt.

Vielleicht auch aus Angst vor den Wählern?

Holzinger: Es scheint, dass es für die Politik mitunter angenehm ist, nicht selbst für etwas verantwortlich gemacht zu werden, sondern sagen zu können, dass die Entscheidung vom Gericht getroffen wurde.

Sehen Sie in der Republik Bereiche, wo Reformen dringend nötig wären?

Holzinger: Auch die Bundesregierung und die Mitglieder des Nationalrates wissen, dass Strukturen in diesem Staat dringend reformbedürftig wären. Reformen werden immer wieder angekündigt, aber nie durchgeführt; auch deshalb, weil Strukturreformen von den Wählern nicht unbedingt honoriert werden. Reformen bedeuten natürlich auch, liebgewordene Gewohnheiten in Frage zu stellen. Wird etwa eine Krankenanstalt aus ökonomischen Gründen geschlossen, werden diejenigen Bürger Widerstand leisten, die gewohnt waren, die Versorgung in unmittelbarer Nähe zu haben.

Innenminister Sobotka möchte die Asyl-Obergrenze in der Verfassung verankern. Sie haben bereits gesagt, das sei verfassungswidrig. Warum ist das so?

Holzinger: Ich habe bloß auf Folgendes hingewiesen: Auch wenn das Recht auf Asyl nicht verfassungsrechtlich geregelt ist, ergibt sich schon aus dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, dass zwei gleichgelagerte Fälle nicht unterschiedlich behandelt werden können. Man darf also mit dem Flüchtling, welcher der letzte im Kontingent ist, nicht anders umgehen als mit jenem, der sich als erster außerhalb des Kontingents befindet. Auch der Innenminister weiß, dass eine Regelung, die Flüchtlinge unterschiedlich behandelt, ein verfassungsrechtliches Problem wäre. Das haben auch Gutachten ergeben, welche die Bundesregierung in dieser Frage eingeholt hat.

Das Interview führten Cornelia Ritzer und Birgit Entner