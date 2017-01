Frau Ledl-Rossmann, Sie sind seit 1. Jänner 2017 Präsidentin des Bundesrates und werden als ersten offiziellen Akt den neuen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen angeloben. Wie fühlt man sich da?

Sonja Ledl-Rossmann: Das ist natürlich ein ganz besonderer Moment. Nicht viele Menschen bekommen die Möglichkeit, einen Bundespräsidenten anzugeloben. Klar ist das ein Tag, auf den ich mich besonders freue, auch weil da noch der besondere Aspekt mitschwingt, dass ich als Tirolerin einen Tiroler Bundespräsidenten angeloben kann.

Bereiten Sie sich auf diesen Tag besonders vor?

Ledl-Rossmann: Natürlich, da ist ja nicht nur der protokollarische Teil und die Angelobungsformel, ich habe danach ja auch die Gelegenheit, vor der Bundesversammlung eine Rede zu halten. Das ist schon etwas Besonderes.

Sie haben sich im Präsidentschaftswahlkampf zurückgehalten und keine Wahlempfehlung abgegeben. War das Kalkül, weil Sie ja wussten, dass Sie den Sieger angeloben müssen?

Ledl-Rossmann: Nein, das habe ich aus Prinzip gemacht. Ich habe immer die Meinung vertreten, dass die Wähler mündig genug sind, dass sie keine Empfehlung von mir oder von wem anderen brauchen. Das ist eine Grundeinstellung von mir.

Was erwarten Sie sich von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident?

Ledl-Rossmann: Dass die Zusammenarbeit gleich gut funktioniert wie mit seinem Vorgänger.

Der Bundesrat gilt gemeinhin als Ersatzbank der Landtage, wird auch als Altherren-Klub bezeichnet. Dafür sind Sie zu jung.

Ledl-Rossmann (lacht): Es gibt sogar sehr viele junge Bundesrätinnen und Bundesräte. Ich sehe das überhaupt nicht so. Im Gegenteil: Es tut mir immer sehr leid, dass der Bundesrat dieses Image nach außen hat. Ich finde es einfach wichtig, dass es die Länderkammer gibt, in der sehr konstruktiv gearbeitet und diskutiert wird. Deshalb ist es schade, dass wir in der Öffentlichkeit immer im Schatten des Nationalrats stehen.

Der Nationalrat, so heißt es, ist immer dann besonders zufrieden mit dem Bundesrat, wenn der durchnickt, was zuvor im Parlament beschlossen wurde.

Ledl-Rossmann: Das sehe ich komplett anders. Für uns ist wichtig, dass wir bereits im Vorfeld die Länderinteressen vertreten, vor allem wenn es um Gesetze geht. Da gibt es eine funktionierende gemeinsame Basis. Aber klar ist das eine Arbeit, die man stärken und aufwerten muss.

Wie wollen Sie die Arbeit der Länderkammer stärken und aufwerten?

Ledl-Rossmann: Indem man etwa festlegt, dass der Bundesrat schon bei der Gesetzgebung aktiv mitwirken kann. National- und Bundesrat arbeiten jetzt schon zusammen, aber das sollte auch gesetzlich festgelegt werden. Das kann so weit gehen, dass dem Bundesrat das Recht der Stellungnahme zugesprochen wird. Diese Maßnahmen wurden schon einmal vorgeschlagen und 2012 von der Landeshauptleute-Konferenz auch unterschrieben. Da gäbe es einiges, womit man die Arbeit der Länder auf Bundesebene massiv stärken könnte.

Sie sind ja beileibe nicht die einzige Bundesratspräsidentin, die sich die Aufwertung dieses Gremiums zum Ziel gesetzt hat. Warum hat das bisher nicht funktioniert und warum soll das jetzt Ihnen gelingen?

Ledl-Rossmann: Ich möchte wie meine Vorgängerinnen und Vorgänger auch Schwerpunkte setzen und damit thematisch punkten. Ich will Akzente setzen und damit den Bundesrat präsenter machen. Mich würde es freuen, wenn das, was die Landeshauptleute 2012 vereinbart haben, jetzt weitergeführt würde.

Nervt es die Bundesräte nicht fürchterlich, wenn sie immer nur die zweite Geige spielen und im Gegensatz zu den Nationalräten ein Schattendasein führen?

Ledl-Rossmann: Das läge auch in der Kompetenz der Medien, dem Bundesrat zu mehr Öffentlichkeit zu verhelfen. Aber das nur nebenbei. Wenn einem die Ausübung des Mandats ein Herzensanliegen ist, dann kann man sich überall einbringen, ob im Club oder bei Diskussionen.

Sie wollen den Menschen ins Zentrum Ihrer Präsidentschaft rücken und sich ganz besonders dem Bereich der Pflege, ihrer beruflichen Heimat, widmen?

Ledl-Rossmann: Ja. Ich stelle immer wieder fest, dass die Pflege in der Gesellschaft leider noch immer ein gewisses Tabuthema ist. Ganz viele Menschen stehen gerade in der Pflege vor großen Herausforderungen, deshalb will ich dieses Thema aktiv behandeln und schauen, wie wir damit in Zukunft umgehen können. Es geht um drei Bereiche: Pflege muss in Zukunft schaffbar, sichtbar und leistbar sein. Schaffbar in dem Sinne, dass man die vielen pflegenden Angehörigen unterstützt. Die stehen vor einem Riesenberg an Herausforderungen. Ich will ihnen sagen können: Ihr seid nicht alleine, ihr bekommt Unterstützung. Mit „sichtbar" meine ich, dass es mir ein großes Anliegen ist, bewusst zu machen, dass pflegende Angehörige meist vor gleichen Herausforderungen stehen wie bei der Kinderbetreuung; da geht es auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das Thema „leistbar" ist wahrscheinlich eines der großen Zukunftsthemen. Die Pflege ist zwar durch den Pflegefonds bis 2021 gesichert, aber wir alle kennen die demographischen Daten. Deshalb müssen wir jetzt schon mit den Überlegungen zur Finanzierung der Pflege in der Zukunft anfangen. Das werden meine Schwerpunkte im ersten Halbjahr 2017.

Was ist, wenn Ihr Nachfolger komplett andere Schwerpunkte setzt?

Ledl-Rossmann: Natürlich wünsche ich mir, dass das Thema Pflege über das erste Halbjahr hinaus behandelt wird. Das jetzt ist ein Start. Außerdem haben wir das im Bundesrat bei den letzten Präsidentschaften so gelebt, dass Themen weitergeführt wurden. Es ist nicht so, dass nach dem halben Jahr niemand mehr über die Pflege redet. Das wäre ganz schlimm.

Könnten Sie sich vorstellen, über ein anderes Modell der Länderkammer nachzudenken? Es gibt ja funktionierende Modelle wie in Deutschland, in Österreich wurde zuletzt darüber diskutiert, den Bundesrat durch die Landeshauptleutekonferenz zu ersetzen.

Ledl-Rossmann: Ich würde am aktuellen Modell festhalten, aber die Kompetenzen massiv aufwerten, wie es 2012 vereinbart wurde. Das wäre schon ein wichtiger Schritt. Den Tausch mit der Landeshauptleutekonferenz, wie ihn zuletzt der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner vorgeschlagen hat, halte ich nicht für wahnsinnig bereichernd.

Wo genau wollen Sie die Kompetenzen aufwerten?

Ledl-Rossmann: Wie schon erwähnt durch die gesetzlich vereinbarte Einbindung in die Gesetzgebung. Das sollte eine Kernaufgabe sein. Gerade bei Gesetzen, die vor allem die Länder betreffen oder wo die Länder die finanziellen Auswirkungen zu tragen haben, muss der Bundesrat mehr Mitspracherecht haben.

Was soll von Ihrer Präsidentschaft haften bleiben?

Ledl-Rossmann: Was ich mir wünsche, ist, dass wir bei meinen Schwerpunktthemen vorwärtskommen. Ich will die Diskussion anstoßen, dass wir uns jetzt Modelle für die Zukunft überlegen.

Das Gespräch führte Mario Zenhäusern