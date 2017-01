Wien – Perfekte Inszenierung, aber zu wenig Emotion und Begeisterung – so fasst der Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer die Rede von SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern in Wels zusammen. „Es war die Rede des Generaldirektors der Republik Österreich“, sagte Politikberater und Ex-SPÖ-Kanzlersprecher Jo Kalina. Aus der Reihe der aktiven Politiker kamen unterschiedliche Reaktionen zur Grundsatzrede des Kanzlers.

Während aus der ÖVP von Vizekanzler und Parteichef Mitterlehner sowie von Generalsekretär Amon auch positive Signale zu hören waren, ging Klubchef Reinhold Lopatka hart mit Kern ins Gericht. „Andere schauen weg, wir schauen hin. Andere halten Reden, wir handeln. Andere machen Probleme, wir setzen alles daran, Probleme zu lösen“, sagte er am Donnerstag in einer Ansprache zum Abschluss der Klubklausur in Pöllauberg in der Steiermark.

ÖVP will „hurtig ans Werk“ und Asyl-Obergrenze halbieren

ÖVP-Generalsekretär Werner Amon reagierte indes positiv auf die jüngsten Vorschläge von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zum Thema Wahlrecht. „Gegen die Idee eines Mehrheitswahlrechts ist grundsätzlich nichts zu sagen“, erklärte er am Donnerstag am Rande der ÖVP-Klubklausur. Über Details müsse man aber sicher noch sprechen, so der Generalsekretär. Amon verwies darauf, dass die ÖVP bereits vor einigen Jahren ein Modell mit einem sogenannten „minderheitenfreundlichen Mehrheitswahlrecht“ vorgelegt habe.

Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner pochte am Donnerstag auf den Vorschlag zur Halbierung der Obergrenze für Asylanträge und richtete dabei einen Appell an den Koalitionspartner. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) soll sich auch zu dieser Reduzierung auf rund 17.500 bekennen, forderte Mitterlehner in seiner Rede zum Abschluss der ÖVP-Klubklausur in Pöllauberg.

Negativ beurteilte Amon wiederum am Donnerstag „generell alle Belastungsideen“: „In einer Zeit, in der die Wirtschaft gerade Schwung holt, ist das Gift für die Volkswirtschaft.“ Auch würden diese nicht mit dem „an sich positiven Ansatz“ Kerns zusammenpassen, verwies der ÖVP-Generalsekretär auf die Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer und die Entlastung der Unternehmen, dort „wo der Staat im Weg steht“. Jetzt sollten Signale gesetzt werden, die Wirtschaft zu entlasten und „nicht über die Hintertür Belastungen eingeführt werden“: „Ich würde anregen, dass sich der Bundeskanzler die Belastungsideen für den Wahlgang im Herbst 2018 aufhebt.“

Offen zeigte sich Amon grundsätzlich auch für Kerns Vorschläge zum Arbeitsmarkt, wonach Bürger aus Staaten mit einem Lohnniveau, das nicht einmal 80 Prozent des österreichischen erreicht, nur dann in Österreich tätig sein können, wenn keine heimische Arbeitskraft zur Verfügung steht. Amon betont aber, dass eine derartige Regelung nicht dem Europarecht widersprechen darf und es müsse auch der Gedanke der Niederlassungsfreiheit aufrecht bleiben. Dass man aber Anreizsysteme schafft, um „zuerst die eigene Bevölkerung in Beschäftigung“ zu bringen, sei grundsätzlich in Ordnung.

FPÖ und Grüne skeptisch zu neuem Wahlrecht

Die FPÖ hingegen lehnt die Pläne von Bundeskanzler Kern zum Wahlrecht ab. Die „Wunschvorstellung“, wonach die stärkste Partei automatisch bei der Mandatsvergabe bevorzugt werden soll, zeugt für Generalsekretär Herbert Kickl „von einem unterentwickelten Demokratieverständnis“ und sei so „mit Sicherheit nicht zu machen“, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Freiheitlichen.

Auch Grüne und NEOS lehnen die Pläne von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zum Wahlrecht ab. Die Absichten seien durchschaubar, Kern wolle eine Inszenierung, wo es ausschließlich um die Nummer eins geht, sagte Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Donnerstag bei der Klubklausur ihrer Partei. „Eine Parlamentswahl ist kein Boxkampf“, so Glawischnig.

Für den stellvertretenden Klubobmann der NEOS, Nikolaus Scherak, wäre nicht mehr jede Stimme gleich viel wert. Wer die Demokratie in Österreich beleben will, solle das Parlament gegenüber der Regierung stärken. Scherak: „Wir brauchen Arbeitsübereinkünfte mit allen Oppositionsparteien und ein freies Spiel der Kräfte. Es ist immer noch das Parlament, das die Gesetze beschließt und genau diesem Grundsatz folgend sollten wir das Parlament auch wieder in den Mittelpunkt der Politik stellen.“

Leitl warnt vor Maßnahmen

In seiner Grundsatzrede schnitt der Bundeskanzler auch das Sozialpartner-Streitthema Wertschöpfungsabgabe an. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl (ÖVP) setzte am Donnerstag gleich dazu gleich einen Warnruf ab.

Bei manchen der von Kern genannten Medikamente für einen gesunden Wirtschaftsstandort „wird man den Beipackzettel auf negative Nebenwirkungen genau lesen müssen“, erklärte Leitl in einer Ausendung. So werde etwa die weitere Entlastung bei den Lohnnebenkosten mit einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage für Sozialabgaben verknüpft, also mit einer Art Wertschöpfungsabgabe. (TT.com/APA)