Wien – Caritas-Präsident Michael Landau übt Kritik an den Vorschlägen einer neuerlichen Verschärfung in der Asylpolitik. Er kritisiert vor allem Pläne zur Halbierung der Flüchtlings-Obergrenze. „Es kann nicht sein, dass wir Menschen in Situationen der Verfolgung und des Kriegs zurückschicken“, sagte er im Interview mit der APA.

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hat in der Vorwoche eine Halbierung der Obergrenze verlangt.

„Menschen mitten in Europa kämpfen in Schnee und Eis ums Überleben – und was macht das offizielle Österreich? Es schickt 20 Polizisten zur Grenzsicherung“, geht Landau mit der Flüchtlingspolitik abermals ins Gericht. Es gehe nicht um Metaphern, sondern um echte Menschen – „und das permanente Halbieren von Obergrenzen löst keinen Krieg in Syrien und verhindert nicht, dass Menschen auf der Flucht nach Europa ihr Leben im Mittelmeer riskieren und allzu oft verlieren“.

Eine „Symboldiskussion“ sieht Landau bei jener über ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst. Diese Diskussion wurde zuletzt von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) befeuert. „Wichtig ist zuallererst, dass Frauen selbstbestimmt leben. Egal, wie sie heißen. Egal, woher sie kommen. Und was sie dabei tragen, ist mir offen gestanden egal“, meint er. Und weiter: „Ich glaube, dass ein bisschen populistisch anmutende Diskussionen nicht zu den dringlichsten Fragen zählen, die beantwortet werden sollen.“

Michael Landau erwartet sich zudem von der Regierung einen Neustart bei der Mindestsicherung. Der von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) präsentierte „Plan A“ gebe Hoffnung im Kampf gegen die Armut. Auch in den neuen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen setzt er große Erwartungen.

Bei der Pflege fordert er einen „Systemwechsel hinaus aus der Sozialhilfe und hinein in eine solidarische Finanzierung“. (APA, TT)