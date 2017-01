Wien – Der oberösterreichische VP-Obmann und Landeshauptmann Josef Pühringer (67) will noch im Frühjahr die Hofübergabe regeln. Er will dies aber noch in Ruhe vorbereiten – und sich kein Datum entlocken lassen. Mit Thomas Stelzer, seinem Stellvertreter in der Landesregierung, steht der Nachfolger im Linzer Landhaus bereits fest. Pühringer ist seit 1995 Regierungschef.

Sein Parteifreund in Niederösterreich, Erwin Pröll, ist da schon knapp drei Jahre Landeshauptmann. Pröll gilt als der mächtigste ÖVP-Landeshauptmann. Er hat am Dienstag, knapp einen Monat nach seinem 70. Geburtstag, seinen Abschied von der Politik angekündigt.

Der Dritte im Bunde der Langzeitlandeshauptleute ist der Wiener Bürgermeister Michael Häupl (67). Er ist seit dem Jahre 1994 Bürgermeister und somit einer der zentralen Player in der SPÖ. Häupl will im Frühjahr, nach seiner Wiederwahl am Parteitag, die Nachfolge regeln. (misp)