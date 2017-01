St. Pölten - Erwin Pröll tritt ab: Der 70-Jährige zieht sich im Frühjahr als ÖVP-Landesparteiobmann und dann auch als niederösterreichischer Landeshauptmann zurück. Das hat er am Dienstag unter Hinweis darauf bekanntgegeben, „zeitgerecht übergeben“ zu wollen. Die Nachfolgefrage soll am Mittwoch im Landesparteivorstand geklärt werden. Ex-Innenministerin und Finanzlandesrätin Johanna Mikl-Leitner gilt als haushohe Favoritin.

Pröll, im 25. Jahr an der Spitze des Landes, wird im März am Parteitag nicht mehr als Obmann der niederösterreichischen ÖVP kandidieren. In der Landtagssitzung danach wird er auch den Posten des Landeshauptmanns abgeben.

Pröll: „Zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt“

„Politisches Handeln heißt auch entsprechende Verantwortung übernehmen“, sagte Pröll in einem Statement im NÖ Landhaus. Es gehe darum, „zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt in die richtige Richtung“ zu setzen. Er habe „zeitgerecht übergeben“ wollen. „Das werde ich tun.“ Die nächste Landtagswahl in Niederösterreich findet im Frühjahr 2018 statt.

Er habe eine „sehr persönliche Entscheidung“ getroffen, sagte Pröll. Er sei seit 37 Jahren in der NÖ Landesregierung, 36 davon „in einer der beiden höchsten Funktionen“ und im 25. Jahr als Landeshauptmann. Er stehe „im 71. Lebensjahr“ und somit „im sechsten Jahr über dem Pensionsalter. Bei der Landtagswahl 2018 wäre ich im 72. Lebensjahr.“

Wegen Privatstiftung unter Druck

Pröll ist in den letzten Tagen wegen seiner „Dr. Erwin Pröll Privatstiftung“ massiv unter Druck geraten. Der Rechnungshof kündigte eine Prüfung der Förderungstätigkeit des Landes Niederösterreich für die Privatstiftung an, auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) prüft das Vorliegen eines Anfangsverdachts.

Der Pröll-Privatstiftung waren seit 2008 insgesamt 1,35 Millionen Euro an Förderungen vom Land zugesprochen worden, obwohl zumindest bisher keine Projekte realisiert wurden. 300.000 Euro davon liegen auf Stiftungskonten, der Rest noch auf Landeskonten, wie durch Recherchen des Falter bekannt wurde.

Die ÖVP verteidigt das Vorgehen als rechtmäßig. Langfristiges Ziel der Stiftung sei die Etablierung einer Akademie für den ländlichen Raum. Kritik an den Geldflüssen kam bisher vor allem von den Grünen. SPÖ und Freiheitliche hatten in der Vergangenheit den Zahlungen an die Stiftung zugestimmt. (TT.com, APA)