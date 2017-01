Von Peter Nindler

Innsbruck – Was tun mit straffällig gewordenen Migranten? Innsbruck ist seit Jahren mit einer teils kriminellen Nordafrikanerszene konfrontiert, doch eine Abschiebung in die Heimatländer wie Marokko, Algerien oder Tunesien scheitert oft an den fehlenden Heimreisezertifikaten. Diese sind aber die Voraussetzung für eine Rückführung. Laut Innenministerium wurden 2015 österreichweit 60 Marokkaner abgeschoben. Allein in Innsbruck leben jedoch rund 150 Personen aus nordafrikanischen Staaten.

Der Rechtsstaat stößt, wie viele Verfahren bis zu den Höchstgerichten zeigen, allerdings an die Grenzen der Vollziehung. Migranten aus nordafrikanischen Staaten haben grundsätzlich kaum Aussicht auf einen Asylstatus in einem EU-Land. Diese gelten nämlich als sichere Herkunftsstaaten. Trotz ablehnender Asylbescheide tauchen die Migranten danach oft in die Illegalität ab. Oder sie reisen aus und dann wieder ein. Bei jenen, die straffällig geworden sind, verhält es sich nicht anders. Weil es eben mit den Heimatländern kaum Vereinbarungen gibt. Landespolizeidirektor Helmut Tomac bezeichnet den bisherigen Verhandlungserfolg der Europäischen Union u. a. mit den Maghreb-Staaten nüchtern als „enden wollend“.

Österreich sitzt jedoch erste Reihe fußfrei. Denn die Verhandlungen führt die EU. Wie Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) in einer Antwort auf eine Anfrage im Parlament hinweist, dürfen bei Bestehen eines Verhandlungsmandats für ein EU-Rücknahmeabkommen auf europäischer Ebene parallel dazu keine bilateralen Beratungen geführt werden. Mit Tunesien, Algerien und Marokko verhandelt jedoch die EU. Österreich, so Sobotka, setze sich jedoch für einen möglichst raschen Abschluss von Rückübernahmeabkommen ein.

Tirols Soziallandesrätin Christine Baur (Grüne) hofft ebenfalls auf „zügige Entscheidungen“. Die EU sei aber generell in der Migrationsfrage gefordert. Außenminister Sebastian Kurz (VP) will „Zuwendungen der EU an Drittstaaten an die Kooperationsbereitschaft der betreffenden Staaten in Migrationsfragen“ knüpfen.

Wie sieht es aber unterhalb der politischen Ebene in der Praxis aus? Der Ruf nach mehr Polizei im Zusammenhang mit der Nordafrikanerszene wird der Situation nicht gerecht. Raub-, Diebstahl-, Suchtgift- und Gewaltdelikte führen jährlich zu rund 50 bis 70 Festnahmen. Danach folgen Haftstrafen. „Nicht einmal die Aussicht darauf, dass ihnen die Hälfte der Strafe erlassen wird, wenn sie in ihre Heimatländer zurückreisen, veranlasst die straffällig gewordenen Nordafrikaner zur Heimreise“, betont Tomac. Nach Schubhaft und erfolgloser Abschiebung tauchen sie meist in die Illegalität unter.

In den Asylverfahren wird ihnen Rechtshilfe gewährt. Diese Aufgabe nehmen diversen Menschenrechtsorganisationen wie der Flüchtlingsdienst der Diakonie wahr. „Wir haben aber keinerlei Interesse daran, die strafrechtliche Verfolgung oder die rechtskonforme Abschiebung von Kleinkriminellen zu verhindern“, stellt Christoph Riedl von der Diakonie gegenüber der TT klar. Der Flüchtlingsdienst verstehe sich als Menschenrechtsorganisation und setze sich in seiner täglichen Arbeit dafür ein, dass diejenigen, die Schutz vor Verfolgung brauchen, diesen Schutz auch erhalten.

Im Rahmen der österreichweiten Rechtsberatung vom Innenministerium und vom Bundeskanzleramt beauftragt, führt die Diakonie Vertretung und Beratung durch. „Die Zuteilung der KlientInnen zu dieser Beratung erfolgt zufällig, die vom Bund beauftragten Beratungsorganisationen haben keinen Einfluss darauf, welche Personen sie beraten und vertreten. Weder eine Beratung noch eine Vertretung darf verweigert werden“, erklärt Riedl. Außerdem könne im Fall von Personen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen, das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl die Außerlandesbringung (Abschiebung) unmittelbar durchsetzen.

Eines stellt die Diakonie jedoch klar: „Je stärker die Verfahrensrechte von Menschen eingeschränkt werden, desto stärker muss der Rechtsschutz ausgebaut sein. Unser Auftrag ist, eine objektive Beratung und Vertretung anzubieten, und zwar unabhängig von der Person.“ Man werde es nicht zulassen, dass der Rechtsstaat noch weiter aushöhlt werde. „Das ist nämlich leider immer die erste Reaktion, an der dann diejenigen zu leiden haben, die den Schutz am dringendsten brauchen.“

Über das Problem mit den Rückübernahmeabkommen werden am kommenden Montag wohl auch Landeshauptmann Günther Platter (VP) und Wolfgang Sobotka sprechen. Offiziell soll eine Sicherheitsvereinbarung unterzeichnet werden, in der es vom Personal für die Exekutive bis zur Grenzraumüberwachung geht. Die Frage Asyl wird sich dabei nicht ausklammern lassen. Und auch nicht die praktischen Herausforderungen für die Behörden im Zusammenhang mit den nordafrikanischen Migranten in Innsbruck.