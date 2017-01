Wien – Früher konnte man Bundespolitiker meist nur in Wahlkampfzeiten die Hand schütteln. Dank der verschiedenen sozialen Medien ist der direkte Zugang zu Kanzler, Ministern oder Abgeordneten um vieles leichter geworden. Denn Politiker haben erkannt, dass die Social-Media-Möglichkeiten für sie von enormem Nutzen sind – vor allem in Zeiten steigender Politikverdrossenheit. Die Kommunikation mit den Wähler wird nicht mehr nur einseitig geführt. Die eigene politische Botschaft steht natürlich trotzdem im Vordergrund.

Diese Woche hat Kanzler Christian Kern (SPÖ) ein „Experiment“ gestartet, wie er es nannte: Auf Facebook sprach er von seinem Büro im Bundeskanzleramt aus per Live-Video mit seinen Facebook-Fans und informierte über aktuelle Regierungsarbeit und SPÖ-Anliegen. Mehr als 65.000-mal wurde das Video aufgerufen, in dem Kern über die soziale Absicherung für Selbstständige sowie Klein- und Mittelbetriebe sprach, sowie über die unterschiedliche Behandlung von Selbstständigen im Gesundheitssystem. „Da würde wir gerne helfen“, sagte Kern, und erklärte damit ungefiltert, was die SPÖ am Dienstag im Ministerrat vom Koalitionspartner ÖVP forderte: das Aus für Selbstständigen-Selbstbehalte beim Arztbesuch und höhere Mitarbeiter-Entgeltfortzahlungen für kleine Unternehmen. Forderungen aus seinem „Plan A“, den Kern derzeit bewirbt. Auch Fragen konnten im Live-Video gestellt werden. So wollte Florian wissen, wie es mit der Reparatursteuer weitergeht. Nach einigen Minuten verabschiedete sich Kern, eine Wiederholung wurde versprochen.

Im Mai 2016 wurde Christian Kern als SPÖ-Bundeskanzler angelobt, im August entschloss sich der SPÖ-Chef, das Pressefoyer nach dem wöchentlichen Ministerrat abzuschaffen. Damals stellte er in Aussicht, dass er in veränderter Form mit der Öffentlichkeit kommunizieren möchte. So kündigte Kern einen „Kanzlerblog“ an, in dem er seine Arbeit und politische Entscheidungen erklären möchte. Und im Format „Kanzlerblog“ sollen nicht nur Journalisten, sondern auch Bürger sich an den Kanzler wenden können. Sucht man nun einige Monate später das, was als „Kanzlerblog“ angekündigt wurde, findet man eben auf Kerns Facebook-Seite Videos und Beiträge – wenn sich auch der Name für das Format geändert hat.

Vorreiter bei der Nutzung von Sozialen Medien als Sprachrohr für politische Inhalte war die FPÖ. Über ihr parteieigenes „FPÖ TV“ sind professionell produzierte Beiträge über Parteiveranstaltungen und Kritik etwa an der Gesundheitspolitik der Regierung im Internet zu sehen. Die FPÖ hat außerdem eine Bildsprache für ihre Parteitage, Wahlkampfreden oder andere Treffen gefunden, die streng beibehalten wird: Dazu gehören Bierzeltatmosphäre, rot-weiß-rote Fahnen, die geschwenkt werden, sowie jubelnde Funktionäre rund um die Parteigranden FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache oder Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Strache gehört auch zu den eifrigsten Postern der Bundespolitik, mehrmals täglich teilt er Artikel – meistens über Ausländerpolitik –, aber auch Privates wie Ballfotos auf seiner Facebook-Seite.

Und auch das Außenministerium betreibt einen YouTube-Kanal, ein „Team rund um Sebastian Kurz“ befüllt den Instagram-Feed des ÖVP-Außenministers. Auf schönen Bildern sieht man den Politiker bei Arbeitstreffen mit hochrangigen Persönlichkeiten, aber auch Mitarbeiter des Außenministeriums werden vorgestellt. (ritz)