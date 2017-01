Wien – „Hurtig ans Werk!“ Mit diesen Worten kommentierte ÖVP-Generalsekretär Werner Amon den Vorschlag von Kanzler Christian Kern (SPÖ) nach einer mehrheitsfördernden Wahlrechtsreform. Der Kanzler hat die Idee in seiner Rede zu seinem Plan A skizziert. Amon verwies darauf, dass die ÖVP bereits vor einigen Jahren ein Modell mit einem „so genannten minderheitenfreundlichen Mehrheitswahlrecht“ vorgelegt habe. Seine Partei sei daher „absolut“ offen, um über die Vorschläge zu reden.

Doch die absolute Offenheit, die noch vor zwei Wochen gegolten hatte, ist verflogen. „Ich bin zwar grundsätzlich gesprächsbereit, aber aufgrund der Absage von FPÖ, Grüne und NEOS macht es ohnehin keinen Sinn, das Thema weiterzuverfolgen“, teilte Amon am Montag der Tiroler Tageszeitung mit. Mit der Absage der drei Oppositionsparteien ist keine Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsreform realistisch.

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka sagte zuvor dem Standard, dass eine Abkehr vom herrschenden Verhältniswahlrecht hin zu einem Mehrheitswahlrecht ein Modell für den „starken Mann“ sei.

Er, Lopatka, will aber an einer abgespeckten Wahlrechtsreform festhalten. Da sich aber die „Pläne des Kanzlers“ nicht umsetzen lassen, pocht er auf Einführung eines vorgezogenen Wahltages und E-Voting für Auslandsösterreicher. Am kommenden Freitag, bei der Sitzung der Präsidiale des Nationalrats, will er hierfür „einen Fahrplan für eine Reform“ erarbeiten, teilte der ÖVP-Klubchef mit.

Ziel sei es, so Lopatka, diese Reform noch in der laufenden Legislaturperiode zu verabschieden. Dies sieht auch Amon so, wenn er sagt: „Wir sollten uns auf die umsetzbaren Elemente einer Wahlrechtsreform konzentrieren. Details müssen in den Verhandlungen auf parlamentarischer Ebene geklärt werden.“ (misp)