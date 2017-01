Wien - Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) fordert vom Koalitionspartner ÖVP in Sachen Regierungsprogramm-“Update“ bis Freitag Ergebnisse. „Wir brauchen diese Klarheit“, sagte er gegenüber dem „Standard“. „Wir müssen Ergebnisse auf den Tisch legen, sonst braucht es diese Regierung nicht mehr.“ Gegenüber der „Krone“ meinte Kern: „Unsere Geduld wird stark belastet.“

„Ich bin sehr unzufrieden mit dem, was vorliegt. Unsere Hand ist ausgestreckt, die ÖVP muss entscheiden, ob sie das will“, so Kern. Die SPÖ habe viel versucht, viele Vorschläge gemacht, aber von der ÖVP kommen nur „Überschriften als Antworten“, erklärte der Regierungschef.

Bis Freitag will Kern das Programm fertigstellen oder zumindest konkrete Maßnahmen mit dem Koalitionspartner vereinbart haben. Grundsätzlich ist vereinbart, dass die Regierung bis Ende Jänner bzw. Anfang Februar eine Neuauflage des Regierungsprogramms vorlegt - jedenfalls noch vor den Wiener Semesterferien.

Mitterlehner glaubt an gemeinsame Lösungen

Am Mittwoch steht eine Verhandlungsrunde auf Ministerebene an - diese könnte „richtungsweisend“ sein, hieß es aus Regierungskreisen. Teilnehmen werden neben Kern und Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner auch Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP), die Regierungskoordinatoren Harald Mahrer (ÖVP) und Thomas Drozda (SPÖ) sowie SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Themenblöcke des Treffens seien unter anderem Bildung, Sicherheit, Arbeitsmarkt und Wirtschaft.

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner gibt sich angesichts der Forderungen von Kern betont gelassen. „Der Kanzler hat die Hand gereicht. Ich schlage ein“, sagte der Vizekanzler in einem Statement „Die Bevölkerung erwartet sich von der Bundesregierung Ergebnisse. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam liefern werden. Wir werden gemeinsame Lösungen zustande bringen“, so Mitterlehner.

Karmasin: Neuwahl „liegt ein bisschen in der Luft“

Die ÖVP hat am Dienstag zuvor die jüngsten Neuwahlgerüchte selbst kräftig befeuert. SPÖ-Chef Christian Kern stelle „Inszenierung vor die Arbeit“, sagte ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin, eine vorgezogene Neuwahl „liegt ein bisschen in der Luft, seitens der SPÖ“. Kern sah sich dann zu einem für ihn beim Ministerrat ungewöhnlichen Schritt genötigt: Er trat solo vor die Presse und wies dies zurück.

Das innerkoalitionäre Geplänkel zwischen Schwarz und Rot sah freilich selbst ein wenig nach Inszenierung aus: Vor Beginn der Ministerratssitzung wurde Karmasin vorgeschickt, um den Journalisten ihre Wahrnehmungen zu schildern. Die „Inszenierungen“ des Kanzlers seien ein „möglicher Indikator dafür“, dass die SPÖ Neuwahlen vorbereite, meinte Karmasin. Als Beispiele führte sie an, dass die Kanzlerrede in Wels in vielen Punkten nicht abgesprochen gewesen sei, auch stieß sich Karmasin an Kerns Bundesländertouren und sonstigen Einzelterminen. Man könne fast den Eindruck gewinnen, dass die Bundesländer-Termine eine Art „Vorwahlkampf“ seien, verwies Karmasin auf ihre Erfahrung als Meinungsforscherin. Die ÖVP wolle keine vorgezogenen Neuwahlen, betonte die Ministerin gleichzeitig: „Wir sind arbeitswillig“.

„Ich hoffe nicht, dass man jetzt an Neuwahlen denkt“, unterstrich kurz darauf auch ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka. Man sei gefordert, möglichst viel gemeinsam umzusetzen. Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) nutzte die Gelegenheit, um einmal mehr für den Beschluss seines Integrationsgesetzes zu werben. Fragen, ob er Karmasins Meinung teilt, dass sich der Kanzler nur mehr inszeniere, beantwortete Kurz mit Verweis darauf, dass er jetzt in die Regierungssitzung müsse, nicht.

Solo-Auftritt von Kern nach Ministerrat

Kern selbst, der sich seit dem Vorjahr für gewöhnlich weder vor noch nach der Regierungssitzung den Medien zeigt - trat nach Karmasins Äußerungen noch vor der Ministerratssitzung solo vor die Journalisten und wies die Kritik zurück. Er könne Meinungen, die Anzeichen für baldige Neuwahlen orten, nicht teilen. Und zwar schon deshalb nicht, da er ja ein 150 Seiten starkes Papier mit Vorschlägen auf den Tisch gelegt habe, die nun zu diskutieren seien, wie er mit Blick auf seinen „Plan A“ sagte. Man müsse nun Lösungen finden und nicht nur Überschriften bringen.

Statt über Neuwahlspekulationen zu sprechen, sollte man sich auf die wirklich wichtigen Fragen konzentrieren - etwa auf den Sicherheitsbereich, wie Kern angesichts der aktuellen Terror-Verdachtslage meinte. Der Kanzler zeigte sich auch hinsichtlich einiger ÖVP-Forderungen gesprächsbereit - etwa punkto Fußfessel für Jihad-Rückkehrer bzw. „Gefährder“ oder bei der „Obergrenze“ für zugelassene Asylverfahren. Allerdings müsse man sich die Frage stellen, warum ausgerechnet die von der ÖVP geforderte Halbierung der Obergrenze die Lösung darstellen soll.

Mitterlehner: „Wir sind willig“

Gleich nach der - äußerst kurzen - Regierungssitzung stellte sich jedenfalls auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner solo den Medien. „Wir sind willig“, stellte er für seine Partei klar. Es gebe genügend Inhalte und Vorschläge, verwies er auf die Abschaffung der kalten Progression oder das Sicherheitspaket. „Es liegt sicherlich nicht an uns.“ Die Wähler wollten nach einem Jahr Hofburg-Wahlkampf nicht schon wieder Wahlkampf. Einen Seitenhieb konnte sich Mitterlehner allerdings nicht verkneifen: Man solle „die Inszenierungen und das taktische Gehabe“ weglassen, meinte er in Richtung Kern.