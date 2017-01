Von Michael Sprenger

Wien – Wenn sich heute knapp vor 10 Uhr die Bundesversammlung und Vertreter des offiziellen Österreich im historischen Sitzungssaal des Parlaments versammelt haben, wird ein neues Kapitel der österreichischen Geschichte geschrieben werden. Mit Alexander Van der Bellen (73) wird erstmals kein Kandidat von SPÖ oder ÖVP als Bundespräsident angelobt. Zudem geht damit ein monatelanges Interregnum zu Ende. Denn seit Juli des Vorjahres ist Österreich ohne Staatsoberhaupt. Wenige Tage vor dem Ende der Amtszeit von Heinz Fischer hob der Verfassungsgerichtshof die Stichwahl vom Mai auf. Der frühere Grünen-Chef gewann die erste Stichwahl mit einem hauchdünnen Vorsprung von knapp 30.000 Stimmen vor dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer. Die FPÖ rief daraufhin den Verfassungsgerichtshof an. Wegen festgestellter Unregelmäßigkeiten (wenn auch keiner Manipulationen) bei der Auszählung der Briefwahlstimmen wurde die Stichwahl komplett aufgehoben. Somit ging erst (nach einer weiteren Verschiebung der neuerlichen Stichwahl) am 4. Dezember 2016 der längste – und immer wieder hitzig geführte – Wahlkampf in der Geschichte der Zweiten Republik zu Ende.

Dieses Mal gewann Van der Bellen mit einem Stimmenanteil von 53,8 Prozent klar vor Hofer.

Am 8. Jänner 2016 gab also Van der Bellen in einer Videobotschaft seine Kandidatur bekannt. Ein knappes Jahr später wird er heute als achtes vom Volk direkt gewähltes Staatsoberhaupt angelobt werden. Mit 73 Jahren ist Van der Bellen der zweitälteste Bundespräsident zu Beginn der ersten Amtszeit: Nur Theodor Körner war mit 78 Jahren älter.

Der Wirtschaftsprofessor und frühere Grünen-Chef präsentierte sich im Wahlkampf als unabhängiger Kandidat. Eine breite Front an Unterstützern sorgte letzten Endes für den Wahlsieg, der weit über die Grenzen Österreichs hinaus viel Beachtung erhielt.

Der heutige Festakt – von der Angelobung bis zu einem Empfang in der Präsidentschaftskanzlei – ist streng durchkomponiert.

Nach der Angelobung, den Reden und dem Singen der Bundeshymne wird es für den neuen Bundespräsidenten am Heldenplatz volkstümlich. Zwei Musikkapellen, eine aus dem Kaunertal und eine aus Peuerbach (Heimatgemeinde seiner Ehefrau Doris Schmidauer), sowie eine Schützenkompanie aus seiner Heimat werden ihn begrüßen.

Nach einer Flaggenparade des Bundesheeres für den neuen Oberbefehlshaber und einer Kranzniederlegung am Heldenplatz kommt es durch das offizielle Tirol zu einem „Landesüblichen Empfang“. Dazu verteilen Marketenderinnen Schnaps und das Bundesheer Gulasch, und die Bürger sind zur Begegnung mit ihrem neuen Staatsoberhaupt aufgerufen.

Danach wird Van der Bellen in seinen neuen Amtsräumen die Bundesregierung begrüßen. Ihre Demission wird er wohl nicht annehmen.