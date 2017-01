Wien - Die Regierungsspitze trifft sich am Donnerstag ab dem späten Nachmittag zu weiteren Verhandlungen zur Überarbeitung des Regierungsprogramms. „Konstruktiv“ nannten SPÖ und ÖVP die Gespräche am Mittwoch, laut Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) komme es nun aber auf das „Gesamtpaket“ an. Die echten Herausforderungen beginnen Donnerstagabend, wenn es mit den Fachministern um die Detailfragen geht.

Auf dem Programm stehen Arbeit und Wirtschaft, Sicherheit und Integration, Bildung, Innovation und Start-ups. Die Sechserrunde mit Kanzler Kern, Kulturminister und Regierungskoordinator Thomas Drozda und Klubobmann Andreas Schieder auf SPÖ-Seite sowie Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Finanzminister Hans Jörg Schelling sowie Staatssekretär und Regierungskoordinator Harald Mahrer auf ÖVP-Seite soll bereits ab 16.00 Uhr wieder im Bundeskanzleramt zusammenkommen. Davor bietet die Regierung dem neuen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Hofburg obligatorisch ihren Rücktritt an, den das neue Staatsoberhaupt nicht annehmen wird.

Van der Bellen: Echte Politik muss echte Ergebnisse liefern

Im Gegenteil: Van der Bellen wünschte der Regierung bei seiner Antrittsrede im Parlament Erfolg bei ihrer Arbeit und appellierte indirekt an die Einigkeit. Zugleich forderte der neue Bundespräsident, dass echte Politik auch echte Ergebnisse liefern müsse und führte quasi als Gleichnis eine Baustelle an, auf der Gutachter über Fenstergrößen und Raumhöhen streiten, während die Familie auf ein Dach über dem Kopf wartet.

„In den letzten Wochen wurde eine Fülle von Ideen und Vorschlägen präsentiert und diskutiert. Das halte ich für gut, das ist ein Beispiel für die Vielfalt von Ideen. Nur die Idee allein - die Österreicher warten schon auf die notwendigen Entscheidungen und Ergebnisse, die ihr Leben verbessern. Dafür wünsche ich ihnen allen alles Gute“, sagte Van der Bellen in Richtung Regierung.

Treffen der Spiegelminister

Diese Wünsche können SPÖ und ÖVP nach dem jüngsten Koalitionskrach auch brauchen. Bundeskanzler und SPÖ-Chef Kern stellte der ÖVP am Dienstag nach dem Ministerrat ein Ultimatum bis Freitag. „Wir müssen Ergebnisse auf den Tisch legen, sonst braucht es diese Regierung nicht mehr“, so Kern. Seit Mittwoch wird nun intensiv in der Sechserrunde verhandelt und versucht, die rot-schwarze Koalition zu retten. Positionspapiere wurden ausgetauscht, ein Zeit- und Themenplan erstellt.

Am Donnerstag geht es in einer Art Beichtstuhlverfahren ab etwa 18.00 Uhr in Detailverhandlungen mit den jeweiligen Spiegelministern. Zum Thema Arbeit und Wirtschaft wird etwa Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) hinzugezogen, zum Thema Sicherheit kommen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), zu Integration Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) und Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ), zum Punkt Bildung Sonja Hammerschmid (SPÖ). Tagsüber werden in den Kabinetten der Ministerien entsprechende Vorarbeiten geleistet. Die Gespräche am Donnerstag dürften jedenfalls bis nach Mitternacht dauern. In den Ablauf Involvierte sprachen von einem ambitionierten Verhandlungszeitplan.

Finales Vier-Augengespräch am Freitag

Freitagvormittag soll es ab 10.00 Uhr in der Sechserrunde weitergehen und die Detailergebnisse noch einmal zusammengefasst werden. Danach ist um die Mittagszeit herum ein finales Vier-Augengespräch zwischen Bundeskanzler und SPÖ-Chef Kern sowie Vizekanzler und ÖVP-Chef Mitterlehner geplant. Ob danach eine Einigung auf ein Regierungsprogramm-“Update“ oder das Ende der Koalition verkündet wird, darauf wollte sich am Donnerstag noch niemand festnageln lassen.

„Es ist jeden Tag anders. Vorgestern sah es noch nach Bruch aus. Da ist eine Dynamik entstanden, die aus dem Ruder gelaufen ist. Jetzt hat man von der Tonalität her eher wieder den Eindruck, es kann weiter gehen“, war aus Regierungskreisen zu hören. Ein Eindruck, den der Bundeskanzler nach den Gesprächen Donnerstagnacht zu verstärken versuchte. „Nein, es gibt keine Neuwahlen“, betonte Kern. (APA)