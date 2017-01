Wien - Die Krisengespräche zum Fortbestand der Bundesregierung sollen auch über das Wochenende fortgesetzt werden. Kanzler Christian Kern (SPÖ) sagte seine dreitägige Reise nach Israel und Palästina ab, die er eigentlich am Sonntag hätte antreten sollen. Das bestätigte das Kanzleramt am Freitagnachmittag gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wurde bereits informiert, die Reise soll noch im Frühjahr nachgeholt werden.

Der Bundeskanzler hätte sich bis Dienstag im Nahen Osten aufhalten und dabei unter anderem den israelischen Präsidenten Reuven Rivlin und Premier Netanyahu sowie den palästinensischen Regierungschef Rami Hamdallah treffen sollen. In Israel wäre auch ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und ein Treffen mit Holocaust-Überlebenden auf dem Programm gestanden.

Fortbestand der Koalition in der Schwebe

Die Stimmung in der Bundesregierung hatte sich zuletzt wieder verschlechtert, ein Fortbestand der Koalition ist nicht fix. Kerns ursprüngliche Deadline vom Freitag für den Abschluss der Verhandlungen über ein Update des Regierungsprogrammes ist jedenfalls hinfällig.

Am gestrigen Donnerstag hatte es zwischenzeitlich nach ganz konstruktiven Gesprächen ausgesehen, beim Auseinandergehen in der Nacht klang das allerdings schon wieder anders. Von roter Seite hieß es hinter vorgehaltener Hand, dass es in allen verhandelten Bereichen noch offene Punkte gebe, Überschriften reichten aber bei weitem nicht aus. Auf der schwarzen Seite wiederum ist man deswegen einigermaßen irritiert, denn man sei sich in den meisten Punkten einig gewesen und habe auch schon detaillierte Inhalte mit Zeitplan am Tisch gehabt.

Rupprechter sieht seinen Bereich fertig verhandelt

Nachdem die Verhandler den Zeitplan schon am Donnerstag nicht eingehalten hatten, war man auch am Freitag ordentlich in Verzug. Erster Themenkomplex war am Vormittag Bildung und Wissenschaft, da ging es etwa um den von der SPÖ gewünschten Chancen-Index (Schulen mit ungünstigen Voraussetzungen würden mehr Mittel erhalten) und die Studienplatzfinanzierung. Die Gespräche seien einigermaßen konstruktiv verlaufen, hieß es, andere Quellen sprachen wiederum davon, dass es sich da und dort spießte. Zumindest sprengte man ordentlich den Zeitrahmen: Vorgesehen war ein Stunde, letztlich dürften es über drei geworden sein.

Der nächste Bereich - Innovation, Umwelt und Energie - konnte denn auch statt um 11.00 Uhr erst kurz nach 14.00 Uhr starten. Eine gute Stunde später trat Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) vor die Journalisten, um zu verkünden, dass man bei diesem Komplex fertig sei. Die Gespräche seien sehr konkret und detailliert gewesen. Inhaltliche Details wollte Rupprechter nicht nennen, dies sei den Chefs vorbehalten. Die Stimmung bezeichnete Rupprechter als „sehr konstruktiv, ausgesprochen positiv“.

Stimmung eher wechselhaft

Aus Regierungskreisen verlauteten aber auch andere Einschätzungen. Die Stimmung wurde vorwiegend als eher wechselhaft beschrieben - es ist also nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass die Koalition platzt. Zumindest unter den wartenden Journalisten wollte man ein behagliches Gefühl verbreiten - SPÖ-Klubchef Andreas Schieder brachte kleine Gel-Kissen mit der Aufschrift „Rot wärmt“ ins zugige Kanzleramt mit.

Bis zum Schluss wird die Wärme wohl nicht halten - wie lange die Gespräche am Freitag noch dauern, war am Nachmittag noch nicht abzusehen. Als nächstes stand eine weitere Runde zum offensichtlich heiß diskutierten Bereich Arbeit und Wirtschaft am Programm, danach sollte auch noch übers Wahlrecht gesprochen werden. Um den Sack zuzumachen, bräuchte es dann auch noch eine Runde des sechsköpfigen Kern-Teams sowie ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Kanzler und Vizekanzler. (TT.com, APA)