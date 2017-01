Wien – In den Verhandlungen der rot-schwarzen Koalition über ein neues Regierungsprogramm bestehen in den zentralen Bereichen noch Stolpersteine. Nur wenn diese am Wochenende noch entfernt werden können, dürften Neuwahlen noch einmal verhindert werden können. 1Sicherheit und Integration. In Bereich der Sicherheit herrscht zwar zwischen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil vielfach inhaltlicher Konsens. So dürfte man sich nach vorliegenden Informationen auf Fußfesseln für Gefährder, eine Ausweitung der Videoüberwachung sowie stärkere Kontrollen in Zügen geeinigt haben. Als Stolperstein gilt hier vor allem die von ÖVP-Seite geforderte Halbierung von Asylwerbern. Kanzler Christian Kern will hier keine verfassungsrechtlich bedenkliche und willkürlich gesetzte Zahlendebatte, sondern er will konkrete Maßnahmen, die mehr Sicherheit bringen und so zu einer Reduktion der Flüchtlinge führt. Im Bereich der Integration dürfte die ÖVP-Forderung (Außenminister Sebastian Kurz) nach einem Kopftuchverbot im öffentlichen Bereich ein Knackpunkt bleiben. Ein möglicher Kompromiss: Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum. 2Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Die ÖVP bremst bei der SPÖ-Forderung nach einem Schutz für ältere Arbeitnehmer. Eine Annäherung wurde bei dem Plan einer Abschaffung der kalten Progression sowie Investitionsanreizen geschaffen. Auch bei weiteren Maßnahmen zur Senkung der Lohnnebenkosten befinde man sich auf einem guten Weg, einen Kompromiss zu finden. Die SPÖ kam im Bereich der Arbeitszeitflexibilisierung der ÖVP entgegen. Doch hier will oder muss man die Sozialpartner einbinden. Dies gilt auch für die SPÖ-Forderung nach einem 1500-Euro-Mindestlohn. 3Bildung und Universitäten. Zu diesem Themenbereich wurden die Ministerinnen Sonja Hammerschmid (Bildung) und Sophie Karmasin (Familie) in die Verhandlungen eingebunden. Dabei ging es konkret um die Studienplatzfinanzierung, die bereits Kern in seiner Grundsatzrede zum Thema gemacht hat. Die SPÖ pocht zudem auf einen Ausbau der Studienbeihilfen. 4Innovation und Infrastruktur. Hier waren die Minister Andrä Rupprechter (ÖVP) und Jörg Leichtfreid (SPÖ) gefordert. Der Kanzler hatte hier in Wels eine Energiewende und eine bessere Förderung von Start-ups eingefordert. Obwohl hier keine großen Stolpersteine liegen, sieht Infrastrukturminister Leichtfried noch offene Fragen. Umweltminister Rupprechter übt den Optimisten. (misp)