Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Es klingt wie im Märchenwunderland: Die Digitalisierungsstrategie „Schule 4.0 – Jetzt wird’s digital“, die Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) einläuten will, beinhaltet auch, dass Schüler in Zukunft mit Hardware und Software gratis ausgestattet werden.

„Alle Schüler in der fünften Schulstufe bekommen Tablets, alle Schüler der neunten Schulstufe einen Laptop“, erklärt Patrizia Pappacena, Sprecherin von Bildungsministerin Hammerschmid. Aufhorchen lassen vor allem die Details dieser Digitalisierungsoffensive. Die Hardware gehört nicht den Schulen, „sondern geht ins Eigentum der Schüler über“, präzisiert Pappacena. Und weil ein Computer auch eine lizensierte Software braucht, werden die Geräte mit den notwendigen Programmen ausgestattet. Das heißt in Zahlen: Derzeit würden in der fünften Schulstufe österreichweit 86.000 (in Tirol 7241) und in der neunten Schulstufe 84.000 (Tirol 7720) Schüler von den Plänen profitieren. Ein Ende gesetzt wäre damit auch der jüngsten Diskussion um die Kosten für die Laptops zur Vorbereitung der Mathematik-Zentralmatura. Derzeit müssen die Eltern die Kosten für die Computer tragen, aber nur wenn der Schulgemeinschaftsausschuss und damit auch die Elternvereine sich entscheiden, den Computer einem Taschenrechner vorzuziehen.

Vorgesehen sind für die Ausstattung der Schüler mit Computern laut Pappacena künftig „rund 100 Millionen Euro im Jahr“. Fix ist derzeit aber nicht, ob es tatsächlich zur Umsetzung der Pläne kommt, „weil der Koalitionspartner der Digitalisierungsstrategie noch zustimmen muss“, so Pappacena. Dass diese Zustimmung auf sich warten lassen kann, weil die Koalition jetzt in erster Linie um ihr Fortbestehen ringt, kann Pappacena nicht in Abrede stellen. „Es stimmt, dass das Thema derzeit auf der Agenda nicht ganz oben steht.“ Gehen die Pläne aber auf, erfolgt der Startschuss der Schule 4.0 in einigen der 500 so genannten eEducation.Expert.Schulen, von denen es 47 in Tirol gibt. „Welche Expertenschulen dafür ausgewählt werden, wird noch ausgemacht“, sagt Pappacena. 2018/19 sollen dann die restlichen Schulen österreichweit folgen.