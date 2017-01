Wien – Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen versteht die Aufregung linker Kritiker über den Wiener Akademikerball der FPÖ in der Hofburg nicht ganz. Wenn sich dort farbentragende und auch schlagende Burschenschafter zu einem Ball treffen, sage er: „Was geht es mich an? Lasst sie doch.“ Zur Sprache kam dies bei einem Treffen mit Schülern am Freitag in Wien.

Kritischer sah er die politische Dimension, wenn etwa Marine Le Pen vom französischen Front National oder ihr Vater dort auftrete. Dies sei ein politischer Akt, er werte dies als „problematisch“.

Wo der Ball stattfinde, nämlich im Kongresszentrum der Hofburg, sei „auch nicht so wichtig“. Es wäre ihm neu, dass dieser Ort ein besonderes Symbol der Demokratie sei. Und: „Es ist auch nicht mein Teil der Hofburg“, so Van der Bellen über die Nähe zu seinen Amtsräumen, die er erst am Donnerstag bezogen hat.

Seine Einstellung zu diesem Ball sei nicht neu, so der frühere Grünen-Chef. Schon als Wiener Gemeinderat habe er eine leicht abweichende Meinung zur Mehrheitsansicht des Grünen Klubs zum Ausdruck gebracht. (APA)