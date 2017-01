Wien — Die Regierung hat sich auf eine Erneuerung ihres Koalitionsabkommens verständigt. Inhaltliche Details nannten Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), die am Sonntagabend getrennt voneinander mit ihren jeweiligen Teams vor die Presse traten, vorerst nicht.

Nach einem Gespräch Montagfrüh bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigten sich die beiden Parteichefs zuversichtlich, darüber dass das Übereinkommen noch heute abgesegnet werden könnte. Ob auch sämtliche Regierungsmitglieder der ÖVP den Plänen zustimmen würden, konnte Mitterlehner allerdings noch nicht sagen. „Wir werden über diese Brücke gehen, wenn die Brücke tatsächlich da ist", sagte der ÖVP-Obmann.

Heute Vormittag kommen die Parteien bei SPÖ-Präsidium bzw. ÖVP-Vorstand intern zur Beschlussfassung zusammen, ab 12.30 Uhr tagt im Bundeskanzleramt ein Sonderministerrat. Dabei sollen alle Minister von SPÖ und ÖVP, wie von Kern gefordert, den Koalitionspakt neu unterschreiben. Danach wollen Kern und Mitterlehner die Eckpunkte des Arbeitsübereinkommens in einer Pressekonferenz präsentieren.

Kern: „Grundlage für kommenden 18 Monate"

Der Bundeskanzler sprach am Sonntagabend von einem „guten Programm, das die Schnittmengen zwischen SPÖ und ÖVP gut abbildet" und das Impulse in den Bereichen Beschäftigung und Wirtschaftswachstum, Bildung, soziale Gerechtigkeit sowie Sicherheit und Integration liefere. „Das ist eine Grundlage, mit der wir die Regierungsarbeit der kommenden 18 Monate gut gestalten können", sagte Kern.

Laut Mitterlehner handelt es sich um ein „relativ umfangreiches und gutes Programm". Auch die Finanzierung sei geklärt, versicherte Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP). Offen gelassen wurde von Mitterlehner, ob alle Minister - wie von der SPÖ gefordert - das Papier unterzeichnen müssen. Man gehe hier Schritt für Schritt vor. Zunächst würden einmal die Gremien der beiden Parteien tagen. Später werde es auch einen eigenen Ministerrat geben, wo das ganze Paket als Vorlage eingebracht werde.

Platter lädt ÖVP-Landeschefs zur Diskussion

Kern erklärte, er erwarte sich, dass sich die „gesamte Regierung" hinter das Programm stelle. Auch von den Ländern forderte er einen Beitrag und verwies darauf, dass sich die Sozialpartner bereits zur Mitarbeit bereit erklärt hätten.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter hat am Montag die ÖVP-Landesparteiobleute zu einem Treffen vor dem Bundesparteivorstand geladen. Diskutiert werden sollen die Auswirkungen des neuen Arbeitsabkommens und insbesondere die Auswirkungen auf die Länder

Von Job-Bonus bis gratis Tablets

Einige Punkte das Abkommens sickerten am Sonntagabend teilweise doch noch durch. Nach APA-Informationen ist unter anderem eine Senkung der Lohnnebenkosten für jene Unternehmen vorgesehen, die Arbeitsplätze schaffen, also ein Job-Bonus.

Am Schlusstag der Verhandlungen noch hinzugekommen ist, dass in den Aufsichtsräten auch privatwirtschaftlicher Unternehmen Frauenquoten durchgesetzt werden sollen. Ebenfalls geplant ist, Schülern gratis Tablets sowie gratis Laptops zur Verfügung zu stellen. Allerdings dürfte diese Maßnahme nicht sofort, sondern erst in einigen Jahren umgesetzt werden.

Weiters verständigt hat man sich auf weitere Zugangsbeschränkungen an den Universitäten. Im Gegenzug soll die Studienbeihilfe allerdings deutlich ausgebaut werden. Was die besonders heiklen Themen Arbeitszeitflexibilisierung und Mindestlohn angeht, wurden diese an die Sozialpartner ausgelagert. Jedoch haben Gewerkschaft und Kammern für eine Verständigung nur bis Mitte des Jahres Zeit. Ansonsten soll gesetzlich eingegriffen werden.

Burkaverbot und Integrationsjahr

Neben den bereits am Samstag bekannt gewordenen Verschärfungen im Fremdenrecht, etwa der verstärkten Überwachung von „Gefährdern" ist nun noch ein Integrationsjahr dazugekommen. Dieses wird auch eine Art verpflichtende Beschäftigung für Asylberechtigte beinhalten.

In einem neuen Integrationsgesetz ist auch ein Vollverschleierungsverbot bzw. Burkaverbot im öffentlichen Raum sowie Kopftuchverbot für Exekutive, Richter und Staatsanwälte vorgesehen.

Aus für kalte Progression

Weiters ist die Abschaffung der kalten Progression, der schleichenden, inflationsbedingten Steuererhöhung geplant. 80 Prozent der kalten Progression werden künftig nach einer gewissen Zeit automatisch angepasst, sickerte Sonntagabend nach Verhandlungsende durch. Der Ausgleich für die kalte Progression kommt damit allen Steuerzahlern zu gute.

Die Forschungsprämie für Unternehmen soll von 12 auf 14 Prozent erhöht werden, weitere Investitionsförderungen sind bei den vorzeitigen Abschreibungen für Unternehmen geplant. Eine Lockerung soll es beim Arbeitnehmerschutz - Stichwort Entbürokratisierung - sowie beim Kündigungsschutz für ältere über 50-Jährige geben. Die Regierung will die Anstellungschancen von über 50-Jährigen erhöhen.

Sobotka kritisiert Kern: „Ständiger Popanz"

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte am Samstag erklärt, dass er seine Unterschrift nur unter das von ihm ausgearbeitete Kapitel setzen werde und „unter sonst nichts". Sonntagabend legte Sobotka im Kurier-Interview nach: „Das ist ein Misstrauen des Bundeskanzlers gegenüber dem Vizekanzler. Kern kann sich nicht aussuchen, wer von der ÖVP was unterschreibt. Er ist Bundeskanzler und hat keine Richtlinienkompetenz. Und ich habe eine Ministerverantwortung." Im Ministerrat werde er selbstverständlich an der Umsetzung mitarbeiten, so Sobotka, aber Kern „soll endlich aufhören, ständig einen Popanz aufzubauen". (TT.com, APA)