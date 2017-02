Reutte, Wien – In der ersten offiziellen Sitzung des Bundesrates in diesem Jahr übernimmt die Außerfernerin Sonja Ledl-Rossmann den Vorsitz. Aus diesem Anlass laden Parlament und Land Tirol am 14. Februar zu einem großen Empfang. Die neue Präsidentin des Bundesrates konnte sich vor wenigen Tagen bereits als Vorsitzende der Bundesversammlung medial in Szene setzen, als sie den neuen Bundespräsidenten Van der Bellen angelobte.

Eine große Delegation aus dem Außerfern mit 100 Musikanten und Schützen wird den „Landesüblichen Empfang“ vor dem Parlamentsgebäude in Wien gestalten. Die Stadtmusikkapelle Vils, die Harmoniemusik Lechaschau und die Bundesmusikkapelle Ehenbichl werden das musikalische Rahmenprogramm bilden. Die gemeinsam ausrückenden Schützenkompanien aus Lechaschau und Vils werden den traditionellen Teil und das Abfeuern der Ehrensalven übernehmen. 18 Außerferner Bürgermeister folgen der Einladung des Landes Tirol nach Wien. Während die Bürgermeister allesamt mit dem Zug anreisen werden, benötigen Musikanten und Schützen wegen ihrer Instrumente und Waffen einen Bus. Mit europäischem Waffen­pass ist die Fahrt durch Deutschland kein Problem.

Der Festakt findet am 14. 2. um 17 Uhr vor dem Parlament statt. Im Anschluss wird in die Säulenhalle des Parlaments zu einem Tiroler Abend mit Grußworten von Ledl-Rossmann und Landeshauptmann Günther Platter geladen. Der nächste Tag wird mit einem kulturellen Programm ergänzt, bevor die Heimreise angetreten wird. (hm)