Wien – Nach der betonten Einheit Anfang dieser Woche sind wieder erste Risse in der Koalition erkennbar. Das neue Integrationsgesetz, genauer gesagt das Neutralitätsgebot, sorgt für Zündstoff. Während für die ÖVP klar ist, dass das Kreuz in Schulen und Gerichtssälen bleiben kann, will SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar noch mit allen Religionsgemeinschaften diskutieren, was das Gebot im Einzelnen dann genau heiße, sagte sie in einem TT-Interview. Zudem handle es sich dabei nicht um ein Kopftuchverbot.

„Es geht um das Tragen der Symbole“, erklärte VP-Staatssekretär Harald Mahrer gestern nach dem Ministerrat. Das Kreuz im Verhandlungssaal trage ja keine einzelne Person am Körper. Einen Widerspruch zum Argument der Neutralität wollten weder er und sein SPÖ-Gegenüber Thomas Drozda nicht erkennen. Er habe dazu „eine private Meinung, die Sie sich ungefähr vorstellen können, aber das ist nicht Gegenstand der Regelung“, sagte Drozda. Das Gebot gelte auch beim Militär, aber nicht an Schulen. Es gebe einen Unterschied zwischen dem „hoheitlichen Staat“ wie dem Gericht und Bereichen, wo staatlich finanzierte Lehrer unterrichten, so Drozda.

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) hatte bereits klargestellt, dass es im Justizbereich keine Gesetzesänderung brauche, weil es de facto schon jetzt ein Kopftuchverbot für Richterinnen gebe. Denn deren Kleidung in Ausübung ihrer hoheitlichen Funktion ist klar geregelt: Talar und Barett.

Ganz so klar scheint die Sache nicht zu sein. So findet Ludwig Adamowich, Ex-Präsident des Verfassungsgerichtes, im TT-Gespräch ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst zwar in Ordnung, aber es müssten damit auch die Fragen anderer religiöser Symbole etwa im Gerichtssaal geklärt werden.

Ebenso wie die Richtervereinigung hat sich auch Verfassungsjurist Theo Öhlinger positiv über die Regierungspläne geäußert, religiöse Symbole im öffentlichen Dienst zu verbannen. Öhlingers Standpunkt umfasst auch das christliche Kreuz in den Verhandlungssälen: „Ein Atheist soll nicht gezwungen werden, vor dem Kreuz auszusagen.“

Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) hatte sich ein Kopftuchverbot für den öffentlichen Dienst, vor allem den Schulbereich, gewünscht. Nun heißt es im neuen Regierungsprogramm lediglich: „Der Staat ist verpflichtet, weltanschaulich und religiös neutral aufzutreten. In den jeweiligen Ressorts wird bei uniformierten ExekutivbeamtInnen sowie RichterInnen und StaatsanwältInnen darauf geachtet, dass bei Ausübung des Dienstes dieses Neutralitätsgebot gewahrt wird.“

Auch wie das Vollverschleierungsverbot für Touristinnen aus dem arabischen Raum geahndet werden soll, scheint noch unklar. „Das war eine Forderung der ÖVP und da wird sich der Innenminister damit auseinandersetzen müssen“, antwortete Duzdar. Minister Kurz zeigte sich bezüglich des Burkaverbots überzeugt, dass es keine nachteiligen Auswirkungen auf den Tourismus haben werde. (sas)