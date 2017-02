Wien - Mit der Ankündigung, das Demonstrationsrecht einschränken zu wollen, hat Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) einen Sturm der Entrüstung losgetreten. Nach einer Abfuhr vom Koalitionspartner SPÖ und scharfen Protesten von Nichtregierungsorganisationen, hat der ÖVP-Minister seine Pläne am Freitag relativiert. Unterstützt wird er neben der eigenen Partei auch von FPÖ, Team Stronach und Handel.

Für SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim sind Sobotkas Vorschläge "völlig inakzeptabel". Auch dessen Plan zur Videoüberwachung mit Privatkameras lehnt Jarolim scharf ab. Ihm missfällt insgesamt der "Tonfall" des Innenministers, dem er attestiert, "die Schwachstelle in der Regierung" zu sein. Mit "demokratiepolitisch höchst problematischen" Ankündigungen versuche Sobotka, "Wirbel zu schlagen, damit er in der Zeitung steht" - anstatt sich um die "katastrophale Ausstattung" der Polizei zu kümmern. "Damit wird Sobotka dem anspruchsvollen Amt des Innenministers nicht gerecht", konstatierte Jarolim.

Der Chef der roten Gewerkschafter, Wolfgang Katzian, warf Sobotka "Ignoranz und Ahnungslosigkeit" vor und forderte die ÖVP auf, ihren Minister einzubremsen. "Das Recht auf freie Meinungsäußerung und somit auf Demonstrationen ist aus gutem Grund in der Verfassung verankert und kann glücklicherweise nicht auf Zuruf geändert werden. Ein insbesondere von Gewerkschaften hart erkämpftes Grundrecht ist kein Spielfeld für Politiker mit Profilierungsdrang", kritisierte Katzian die "Verhaltensauffälligkeiten" Sobotkas. "Das Demonstrationsrecht ist genau wie die Pressefreiheit, das Versammlungsrecht oder das Koalitionsrecht Grundpfeiler jeder Demokratie."

Grüne fühlen sich an Erdogan erinnert



Der Verfassungssprecher der Grünen, Albert Steinhauser sieht sich durch Sobotkas Vorstoß "an die politische Vorgangsweise des türkischen Staatspräsidenten" Recep Tayyip Erdogan erinnert. "Sobotka hat keinen Respekt vor der Verfassung und ihren Grundrechten", so Steinhauser. Die Organisationen für eventuelle Sachbeschädigungen anderer haftbar zu machen, würde dem Grünen zufolge bedeuten, dass niemand mehr das Risiko eingehen werde, eine Demonstration auf die Beine zu stellen.



Für die NEOS hat Sobotka mit seinen Plänen eine rote Linie überschritten. Der Staat dürfe nicht entscheiden, welche Demonstrationen ihm passen und für wen die Grundrechte gelten bzw. für wen nicht, empörte sich NEOS-Klubobmann und Verfassungssprecher Niki Scherak. „Wer beginnt, die hart erkämpften und verfassungsmäßig garantierten Freiheitsrechte der Menschen einzuschränken, der setzt die Demokratie als Ganzes aufs Spiel. Das ist nicht nur vollkommen inakzeptabel, das ist gefährlich", so Scherak.



Auch Heinz Patzelt von Amnesty International kritisierte im Ö1-Morgenjournal "serienweise schwerst menschenrechtswidrige, verfassungsrechtlich undenkbare Vorschläge" Sobotkas. Am Demonstrationsrecht dürfe nicht herumgedeutelt werden. Das gilt aus Patzelts Sicht auch für "Spaßdemos": "Ich nehme sehr viel lieber eine Spaßdemo in Kauf, die allen lästig ist und unzweifelhaft das Demonstrationsrecht konterkariert, als einen Innenminister und eine Regierung zu haben, die entscheidet, wer gegen sie demonstrieren darf und wer nicht."

Greenpeace: Haftung würde "sicheren Ruin" bedeuten "Wie stellt sich der Innenminister das vor: einen einzelnen Versammlungsleiter für das Verhalten von mehr als 100.000 DemonstrantInnen verantwortlich und haftbar zu machen?", fragt sich auch Lui Fidelsberger von der HOSI Wien, die mit der jährlichen Regenbogenparade eine der größten Demonstrationen der Stadt organisiert. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) auf, Sobotkas "demokratiepolitisch inakzeptablen Vorschlag" umgehend zurückzuweisen. Die geforderte Haftung des Demonstrationsleiters für Sachbeschädigungen könnte laut Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit für kleinere Initiativen und Privatpersonen "den sicheren Ruin" bedeuten.

Tausende unterzeichneten Petition

Die Menschenrechtsorganisation SOS-Mitmensch hat bereits eine Online-Petition gegen die Beschränkung des Demonstrationsrechts gestartet, die bereits mehr als 3.500 Menschen unterzeichnet haben (Stand: Freitagvormittag). Ebenfalls online mobilisiert der Verein epicenter.works (früher AK-Vorrat) gegen die Überwachungspläne der Regierung. Und der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) hat eine Hotline eingerichtet (0650/9828555), bei der allfällige Verletzungen der Pressefreiheit bei den Akademikerball-Demos am Freitagabend gemeldet werden können.



Der Handelsverband fordert zwar eine Reform des Versammlungsrechts. Die von Sobotka geforderte Haftung der Organisatoren für Sachbeschädigungen geht der Interessensvertretung der Händler aber zu weit. Sehr wohl wünschenswert wären aus Sicht des Verbandes längere Vorwarnzeiten, deklarierte Demozonen sowie ein Ansprechpartner bei jeder Demonstration.



FPÖ und Team Stronach unterstützen Sobotka



Sobotkas Plänen durchaus etwas abgewinnen können hingegen die FPÖ und das Team Stronach. Die beiden Rechtsparteien begrüßen insbesondere auch die Idee, Demoveranstalter für Schäden in die Haftung zu nehmen. Auch Einschränkungen bei Geschäftsstraßen und Hauptverkehrsrouten seien eine langjährige Forderung der FPÖ, so Generalsekretär Herbert Kickl.

Die FPÖ bekenne sich zum Demonstrationsrecht, so Kickl in einer Aussendung am Freitag, aber: "Das Demonstrationsrecht darf eben nicht dazu benutzt werden, um unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung regelmäßig die halbe Stadt lahm zu legen." Daher sei die FPÖ für Reformen gesprächsbereit.



Team Stronach-Generalsekretär Christoph Hagen erwartet "weniger Radau und Krawalle", wenn Demoveranstalter für Schäden haften.

Sobotka relativiert Pläne

Sobotka rückte nach der heftigen Kritik zur Relativierung seiner Pläne aus: Die Haftung der Versammlungsleiter soll demnach nur greifen, wenn sich dieser selbst rechtswidrig verhält. Und bei Spaß-Demos gehe es ihm um die Abgrenzung zwischen grundrechtlich geschützten Demonstrationen und Veranstaltungen nach dem Veranstaltungsgesetz. "Beides wird weiterhin in vollem Umfang möglich - aber eben unter den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen abzuhalten sein", versicherte Sobotka.



Weiterhin tritt Sobotka dafür ein, Demonstrationen an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten untersagen zu können, wenn damit etwa wirtschaftliche oder gesundheitliche Interessen Dritter verletzt würden. Damit will der Minister dem Wiener Handel entgegenkommen, der seit Jahren über Geschäftsentgang durch Demozüge in Geschäftsstraßen klagt. (TT.com/APA)