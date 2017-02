Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hat sein Regierungsteam kürzlich umgebildet, ändert das etwas?

Beate Meinl-Reisinger: An dem System „SPÖ ist gleich Stadt" ändert diese Mini-Rochade nichts. Ich laste es dem Bürgermeister, der zweifelsohne seine Verdienste hat, an, dass er bei Problemen im Bildungs-, Integrations- und Gesundheitsbereich viel zu lange weggeschaut hat. Es würde der Stadt guttun, wenn jemand Jüngerer mit einem anderen Politikverständnis das Amt übernehmen würde.

Als kleine Oppositionspartei können Sie nur Ideen liefern ?

Meinl-Reisinger: Gestalten kann man auch in der Opposition, indem man Ideen gibt. Wenn jetzt auf Bundesebene wirklich und ernsthaft über Schulautonomie gesprochen wird, dann freut mich das, dann haben wir etwas bewegt. Politik wird halt in Österreich oft reduziert auf: Wer macht den Punkt? Wenn zum Beispiel beim neuen Arbeitsprogramm der Bundesregierung nur diskutiert wird, wessen Handschrift es trägt — da ist man falsch in der Politik.

Ist das Neuwahlgespenst vom Tisch?

Meinl-Reisinger: Ich sehe sehr viel Inszenierung und halte es für grundsätzlich frustrierend, dass die große Koalition die Öffentlichkeit nur mit der Frage beschäftigt, wie lange sie noch zusammenbleibt. Ich beteilige mich aber nicht an Spekulationen über Neuwahlen.

Zuletzt ließ SPÖ-Parteimanager Niedermühlbichler aufhorchen mit der Ansage von Rot-Grün-Pink nach den nächsten Wahlen. Hätte dies Charme?

Meinl-Reisinger: Ich lese, dass der Herr Bundeskanzler sich selbst so gut findet, dass er seine Macht- und Koalitionsphantasien öffentlich breittritt. Meine Erfahrungen in Wien mit Rot-Grün taugen nicht dazu, diese Variante auf Bundesebene zu empfehlen. Wir lassen uns nicht von links oder von rechts vereinnahmen. Grundsätzlich geht es uns um die Inhalte. Es wird Aspekte geben, etwa im Bildungsbereich, wo wir gemeinsam etwas zustande bringen würden. In wirtschaftspolitischen Fragen oder in der Schuldenpolitik würde es sicher mit der ÖVP besser funktionieren. In inhaltlichen Fragen arbeite ich in Wien auch mit der FPÖ zusammen, aber ich tue mir mehr als schwer, sie in einer Koalition mit uns zu sehen. Wie sich das dann ausgeht, wird man nach der Wahl sehen. Unsere Herzensanliegen sind die Bildung und eine Pensionsreform. Auch das Thema Föderalismus wollen wir ernsthaft angehen. Ich glaube, dass es höchste Zeit ist, den Verfassungskonvent, diesmal mit Bürgerbeteiligung, wieder ins Leben zu rufen und eine neue Verfassung zu schreiben. Darin sollte festgelegt werden, welche Aufgaben auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene geregelt werden. Das derzeitige Übereinander, Nebeneinander, Doppelt- und Dreifach-Förderung, gepaart mit innerparteilich mächtigen Landesfürsten — diese Klientelbedienungspolitik können wir uns nicht mehr leisten.

Wie soll dieser Entscheidungsfindungsprozess konkret ausschauen?

Meinl-Reisinger: Es liegt ja genug in den Schubladen dieser Republik. Der Verfassungskonvent ist damals nicht an den Experten gescheitert, sondern am politischen Willen und der Frage, wer Macht abgibt.

Wo sehen Sie beim Thema Föderalismus Änderungspotenzial?

Meinl-Reisinger: Dank SPÖ und ÖVP, die sich nie einigen konnten, haben wir jetzt einen zentralen Föderalismus oder föderalen Zentralismus, letztlich aber einen verantwortungslosen: Der Bund hebt das Geld ein, die Länder geben es aus, und dazwischen liegen Finanzausgleichsverhandlungen, wo ja nicht nur Landeshauptleute mit dem Finanzminister verhandeln. Sondern auch Landesparteichefs, die innerparteilich sehr mächtig sind, weil sie auf einem Batzen Parteienförderung sitzen. Das ist einfach ein falsches System.

Wie wollen die NEOS in einem Nationalratswahlkampf der Gefahr entgehen, in einem Dreikampf zerrieben zu werden?

Meinl-Reisinger: Ich habe das auch 2015 vor der Wien-Wahl gehört, dass es für uns schwer wird wegen des Duells Häupl gegen Strache. Alles ist eine Herausforderung. Aber ich bin da schon selbstbewusst: Dieses Triumvirat der Vereinfacher und Populisten Kern, Kurz und Strache, die sich sehr viel inszenieren — meine Sache ist das nicht. Es gibt Parteien, die das Land erhalten wollen, wie es ist. Auch wenn neue strahlende Ritter am Horizont erschienen sind: Sie reiten alte Gäule. Mit ÖVP und SPÖ wird sich nichts ändern. Das Konzept der FPÖ ist für viele der nasse Fetzen, mit dem man diese Regierung aus dem Amt jagen kann. Es gibt aber auch unser Konzept, das grundsätzlich optimistisch-positiv ist und von einer freien Chancengesellschaft ausgeht.

Im Bundespräsidentenwahlkampf hat Alexander Van der Bellen eine breite Bewegung hinter sich vereinen können. Spüren die NEOS ebenfalls steigendes Interesse?

Meinl-Reisinger: Ja. Derzeit melden sich alleine bei mir zwei, drei Leute die Woche, die aktiv werden wollen. Es gibt einen globalen Trend zu autoritären Strukturen, da sind wir das Gegenmodell dazu. Wir sind weder autoritär noch protektionistisch wie Links und Rechts. Die Leute engagieren sich politisch, weil sie später ihren Kindern nicht sagen müssen wollen, ich habe nur zugeschaut.

Sind Sie die neue Mitte?

Meinl-Reisinger: Das Label Mitte ist überholt, wir sind vorne.

Das Interview führte Carmen Baumgartner-Pötz