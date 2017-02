Wien – Volksanwalt Günther Kräuter hat am Samstag in einer Aussendung eine Einführung der Impfpflicht gegen Masern (Masern, Mumps, Röteln; MMR-Imfpung) in Kindergrippen, Kindergärten und Schulen gefordert. Dies sei angesichts der seit Jahresbeginn bereits aufgetretenen Erkrankungsfälle in Österreich gerechtfertigt.

Kräuter wurde so zitiert: „Die Aufrufe, Werbe- und Aufklärungskampagnen der Gesundheitspolitik führen nicht zum Ziel. Die Durchimpfungsrate sinkt, praktisch im gesamten Bundesgebiet sind in den letzten Tagen Masernfälle gemeldet worden. Zwar warnen die Behörden vor einer hochansteckenden Krankheit, die für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene schwerwiegende Folgen haben kann, wirkungsvollen Maßnahmen werden aber nicht getroffen.“

„... und täglich grüßt das Murmeltier-Strategie“

Laut dem nationalem Meldesystem wurden seit Jahresbeginn in sieben Bundesländern insgesamt 32 Erkrankungen gezählt. 2016 waren es etwas mehr als zwei Dutzend laut vorläufigen Zahlen.

Mit dieser „...und täglich grüßt das Murmeltier-Strategie“ rücke das ohnehin längst verfehlte Ziel der Ausrottung der Masernkrankeit im Jahr 2015 durch eine 95 prozentige Durchimpfungsrate in immer weitere Ferne, stellte der Volksanwalt fest. Sechs Prozent der Zwei-bis Fünfjährigen, das sind etwas mehr als 20.000 Kinder, sind derzeit in Österreich gar nicht gegen Masern geimpft. Etwa zehn Prozent aller geimpften Kinder sind kein zweites Mal geimpft. Das sind fast 39.000 Kleinkinder und mehr als 37.000 Schulkinder.

Kräuter sagte: „Die Volksanwaltschaft hat eine sehr sorgfältige Abwägung der Rechtsgüter persönliche Freiheit gegenüber Recht auf Schutz der Gesundheit durchgeführt. Wenn Empfehlungen und Appelle nachweislich nicht zum Ziel führen, sind Verpflichtungen zum Masern-, Mumps-, Röteln-Schutz der Bevölkerung unumgänglich.“

Die Volksanwaltschaft hat schon in ihrem Bericht 2014 an den Nationalrat die Einführung der Masernimpfpflicht empfohlen. In Staaten wie den USA ist unter anderem ein Besuch von Schulen ohne den Nachweis der entsprechenden Impfungen nicht möglich. (APA)