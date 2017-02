Klagenfurt – Das Tauziehen um die Erwähnung der slowenischen Volksgruppe in der neuen Kärntner Landesverfassung und die Einigkeit der rot-schwarz-grünen Koalition geht weiter. Nach einer Vorstandssitzung am Sonntagabend teilte ÖVP-Spitze am Montag mit, man werde eine Stellungnahme im Begutachtungsverfahren einbringen und mit den Koalitionspartnern über eine Neuformulierung der strittigen Passage verhandeln.

Alles hatte den Anschein, dass sich die Wogen in Kärnten nach der Hypo-Krise und dem Jörg Haider-Debakel langsam wieder glätten würden, doch das Bundesland muss erneut mit Herausforderungen kämpfen. Grund dafür ist ein Verfassungsstreit zwischen ÖVP und SPÖ, der möglicherweise in Neuwahlen gipfeln könnte.

Auslöser des Verfassungsstreits ist ein einzelner Satz in der neuen Verfassung, in dem die gesetzliche Gleichberechtigung der slowenischen Bevölkerung dargelegt wird. Die ÖVP, welche der Verordnung „Die Fürsorge des Landes und der Gemeinden gilt den deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten gleichermaßen“ anfänglich zugestimmt hatte, verlangt nun, dass dieser Satz aus der neuen Verfassung wieder herausgestrichen wird.

Hintergrund

Nach langwierigen Debatten hatte sich die Kärnter Dreierkoalition aus SPÖ, ÖVP und Grünen im Herbst 2015 auf eine neue Verfassung geeinigt. Im Zuge dessen spricht man von einem „historischen Pakt“, der nur noch in Form eines Gesetzes festgelegt und vom Landtag abgesegnet werden sollte. Geplant war, dass Anfang 2017 der Landtag die neue Verfassung endgültig beschließe. Der Schwerpunkt des Parteien-Programms lag auf der Abschaffung des Proporzes sowie dem ideologisch wohl prekärsten Thema in Kärnten: Die Zweisprachigkeit. Aufgrund der jahrelangen Auseinandersetzungen wollte man die Gleichberechtigung der Kärntner Slowenen in der Verfassung deutlich machen.

Unerwartete Blockade durch ÖVP-Chef Benger

Völlig überraschend kam daher die Nachricht von ÖVP-Chef Christian Benger im Gespräch mit der Kärntner Krone letzte Woche, dass er mit der neuen Verfassung in dieser Form nicht mehr einverstanden sei. Die Bevölkerung und Kärnten habe ihm zu erkennen gegeben, dass sie mit dieser slowenischen Passage nicht einverstanden seien, diese treibe „einen Keil“ in die Bevölkerung. Es bestehe ohnehin „kein Grund, die Volksgruppenrechte zusätzlich in der Landesverfassung zu verankern, denn diese sind in der Bundesverfassung klar ausreichend geregelt“, versucht der ÖVP-Chef seinen Rückzieher zu argumentieren, so der Standard.

Die Regierungspartner SPÖ und Grüne reagierten alles andere als erfreut. Der plötzliche Bruch Bengers bedeutet nämlich das Scheitern des Koalitionsabkommens. Folglich stehen nun auch Neuwahlen zur Debatte, da dieses Abkommen der Parteien die Grundlage der Koaltition darstellt. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist baff: „Ich kenne keinen einzigen Grund, warum man gegen einen solchen Satz, der noch dazu dem Artikel 8 der Bundesverfassung nachempfunden ist und vor allem eins zu eins dem Vorschlag der ÖVP entspricht, irgendetwas haben sollte. Es ist eine Verfassungsreform, die ein Gesamtwerk ist und bei der es nicht darum geht, nach Befindlichkeiten einzelne Passagen herauszustreichen“, berichtet der Standard.

Verschwörungstheorie um Landeshauptmann Kaiser

Die SPÖ vermutet hinter dem Absprung des ÖVP-Chefs eine größere Strategie, welche die Kärntner gemeinsam mit der Bundes-ÖVP entwickelt haben könnten. Es geht das Gerücht um, dass die ÖVP versuche, Kaiser „herauszuschießen“. Ziel der ÖVP sei es, sich bei den Neuwahlen, welche möglicherweise mit Bundeswahlen verbunden sein könnten, einen Vorteil zu sichern. Grünen-Chef Landesrat glaubt laut Standard solchen Verschwörungstheorien nicht. Er vermutet hinter dem Benger-Absprung eigentlich keine so große Strategie, sondern schlicht einen „Überlebenskampf Bengers“ an der Parteispitze.

Dass Jobprofile juristisch mit der Passage in der Landesverfassung nichts zu tun hätte, stimme zwar, werde „in der Bevölkerung“ aber emotional vermischt. „Schaden wir der Volksgruppe doch nicht so“, sagte Benger. Und: „Ich bin kein rechter Hetzer.“ Nach Ende der Begutachtungsfrist am 14. Februar soll es Verhandlungen über eine Neuformulierung mit SPÖ-Parteivorsitzendem Peter Kaiser und Grünen-Sprecherin Marion Mitsche geben. Benger: „Wir werden darüber verhandeln, bis weißer Rauch aufsteigt.“ Zur Proporzabschaffung bekenne sich die ÖVP jedenfalls weiter, hieß es. (APA,TTcom)