Von Michael Sprenger

Klagenfurt – Die Kärntner De-facto-Koalition aus SPÖ, Grünen und ÖVP steht vor einer Belastungsprobe. Ausgelöst hat diese der Kärntner ÖVP-Chef Christian Benger. Er zieht sich plötzlich vom erzielten Kompromiss der drei Koalitionspartner für eine neue Landesverfassung zurück. Benger stößt sich an einem einzigen Satz zur slowenischsprachigen Bevölkerung in Kärnten, der sich im Verfassungsentwurf findet und die slowenische gleichberechtigt neben die deutschsprachige Bevölkerung stellt. „Die Fürsorge des Landes und der Gemeinden gilt den deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten gleichermaßen.“

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zeigt sich im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung über den Schwenk „völlig verwundert“. Der grüne Landesrat Rolf Holub erinnerte zudem Benger daran, dass es im Landtag auch eine knappe Mehrheit für Rot-Grün gibt. Beide, Kaiser und Holub, machen klar, dass die beanstandete Formulierung von Benger stammt und man auch nicht daran denke, diese aufzuweichen. „Wir lassen uns von der ÖVP nicht in Geiselhaft nehmen“, versicherte Holub der Tiroler Tageszeitung. Kaiser will Benger nun einen Vorschlag anbieten, damit dieser „ohne Gesichtsverlust“ aus der Sache herauskommt. „Wir könnten zu diesem Satz noch als Zusatz den Artikel 8 Abs. 2 unserer Bundesverfassung hinzufügen.“ Darin heißt es, dass die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) die sprachliche und kulturelle Vielfalt, „die in den autochthonen Volkgruppen zum Ausdruck kommt (...), zu achten, zu sichern und zu fördern“ habe. Nichts anderes besagt der Satz in der geplanten Landesverfassung, fügt Kaiser hinzu.

Benger erklärte am Montag, dass das „Misstrauen“ in der Bevölkerung durch „eine Vielzahl an Bevorzugungen“ von slowenischsprachigen Kärntnern befeuert werde. „Schaden wir der Volksgruppe doch nicht so“, sagte Benger. Und fügte hinzu: „Ich bin kein rechter Hetzer.“

Drohen nun aufgrund dieses Verfassungsstreits Neuwahlen in Kärnten? „Sicher nicht“, sagt Kaiser. Er lasse sich auch nicht von der ÖVP unter Druck setzen. Der Beschluss im Landtag zur Landesverfassung ist für Mai vorgesehen. „Bis zu diesem Datum werden wir verhandeln“, sagte Kaiser. Auch mit anderen Parteien. Für die Landesverfassung braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Landtag. „Nein, es handelt sich um keine Regierungskrise, sondern um eine Krise in der Kärntner ÖVP“, sagt Kaiser.

Mit der neuen Landesverfassung soll (so wie in Tirol) die Proporzregierung abgeschafft werden. Kaiser will nicht glauben, dass dies der eigentliche Grund des Verhaltens der ÖVP ist. Und eine mögliche Anklage Kaisers in der Causa „Top Team“? In beiden Fällen wäre es „grob fahrlässig“, „auf dem Rücken der slowenischen Bevölkerung“ einen Konflikt auszutragen. Holub mutmaßt: „Benger steht intern unter Druck.“