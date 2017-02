Graz – Die Briefwahl-Stimmen der Grazer Gemeinderatswahl sind ausgezählt und die SPÖ muss sich zum ersten Mal aus der Proporz-Regierung verabschieden. Für ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl wird die Koalitionsbildung ohne die SPÖ nun noch schwieriger, hatten ihm doch die Roten als einzige Partei bis zum Schluss die Stange gehalten.

Michael Ehmann schaffte es als neuer Chef der ehemaligen Bürgermeister-Partei nicht, die seit 2003 andauernde Talfahrt zu beenden. Die SPÖ kam auf gerade einmal 10,05 Prozent. Das sind 5,26 Prozentpunkte - mehr als ein Drittel - weniger als 2012.

KPÖ ergattert zweiten Sitz in Proporz-Regierung

Der Stadtsenatssitz ging an die KPÖ, die mit dem Endergebnis inkl. Briefwahl 20,34 Prozent schaffen, im Vergleich zu 2012 um 0,48 Prozentpunkte zulegen konnte – und nun zwei Stadträte stellt. Die FPÖ blieb bei einem Sitz im Stadtsenat, ebenso wie die Grünen. Die ÖVP hat nach wie vor ihre drei Sitze im Senat.

Nichts verändert haben die Briefwahlstimmen bei den Mandaten: Die FPÖ bekommt acht, die NEOS eines. Die ÖVP wird mit 19 Sitzen im Gemeinderat vertreten sein, die KPÖ mit zehn, Grüne und SPÖ mit jeweils fünf.

Die ÖVP baute mit den Briefwählern ihren ersten Platz noch ein Stück aus und kommt nun auf 37,79 Prozent (plus 4,05). Die FPÖ sicherte sich mit 15,86 Prozent den dritten Platz (+ 2,11). Die Grünen legten erwartungsgemäß durch die Briefwahl noch etwas zu, dennoch blieben sie mit 10,51 Prozent und minus 1,63 Prozentpunkten unter den eigenen Erwartungen. Die NEOS schafften bei ihrem ersten Antreten in Graz auf Anhieb 3,94 Prozent und den Einzug in den Gemeinderat.

Die Wahlbeteiligung betrug 57,39 Prozent und fiel damit besser aus als 2012, als 55,47 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne geschritten waren. Bei der Bundespräsidenten-Stichwahl am 4. Dezember hatten in Graz 74,4 Prozent ihre Stimme abgegeben.

Nagl: Schwarz-Rot-Grün als Koalitionsoption

Obwohl Nagl bei der Wahl zwei Mandate im Gemeinderat zulegen konnte, wird eine Regierungsbildung schwierig: Einigt er sich mit der FPÖ auf eine Koalition, haben die beiden Klubs gemeinsam 27 von 48 Mandaten und damit eine stabile Basis. Noch besser würde es nur zusammen mit der KPÖ aussehen, denn die beiden zusammen kommen auf 29 Mandate. Die KPÖ wurde von Nagl jedoch als Koalitionspartner im Vorfeld ausgeschlossen. Mit den geschwächten Grünen schafft die ÖVP keine Mehrheit. Vom Stadtparteitag der ÖVP hieß es nach dem Endergebnis, dass eine Agenda erstellt und verhandelt werde - und zwar mit allen, mit denen sich eine Mehrheit bilden lässt. Die KPÖ sei aber „eigentlich kein Thema“, hieß es aus ÖVP-Kreisen.

Nagl sieht seine Koalitionsoptionen jedenfalls nicht auf Schwarz-Blau beschränkt: Er nannte am Montag in der „ZiB 2“ – trotz Ausscheidens der SPÖ aus der Proporz-Regierung – auch Schwarz-Rot-Grün als Variante. Auch wenn die SPÖ mit Auszählung der Briefwahlstimmen nun doch ihren Stadtratsposten verloren hat, werde er auf Rot und Grün zugehen, kündigte Nagl an. Denn diese Dreier-Koalition hätte sowohl die Mehrheit im Gemeinderat (mit 29 Mandaten) als auch in der Stadtregierung. Die ÖVP bekommt dort drei der sieben Sitze, die Grünen einen.

Skepsis gegenüber FPÖ

Von einer ÖVP-Grün-NEOS-Koalition hält Nagl nichts: 25 Mandate wären zu wenig, „wenn nur einer krank ist, haben wir keine Mehrheit mehr“. Skeptisch äußerte er sich über die FPÖ: Diese sei schon einmal nach einem Jahr Zusammenarbeit „aufgestanden und nicht mehr zurückgekehrt“ – und bei den Themen Bildung und Integration sei man doch „weit auseinander“.

Gegen eine Koalition mit der KPÖ sprechen für ihn „mehrere Gründe“ - vor allem, dass Kahr in der Frage Mur-Kraftwerk gezeigt habe, dass sie „nicht die Gesamtverantwortung tragen kann“. Deshalb denke er, dass die ÖVP sie nicht noch einmal zur Vizebürgermeisterin wählt - auch wenn dieser Posten der zweitstärksten Kraft eigentlich zustünde. Kahr und die KPÖ hätten auch ihn noch nie zum Landeshauptmann gewählt, merkte Nagl an. Die Koalitionsverhandlungen will er diese oder nächste Woche starten. (APA, TT.com)