Von Karin Leitner

Wien – Schon vergangenen Herbst hätte es so weit sein sollen. ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz und SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar waren aber nicht handelseins geworden. Auch dieser Tage waren die Verhandlungen zäh. Nun ist das Integrationsgesetz aber formuliert und den zuständigen Stellen übermittelt, damit sie es begutachten.

Aufreger darin ist das Vollverschleierungsverbot (Burka und Niqab) im öffentlichen Raum. Das polarisiert.

Zum Missfallen des Verfassungsexperten Bernd-Christian Funk. „Die Diskussion über diese Frage läuft teils sehr undifferenziert und in einer emotional aufgeladenen Atmosphäre“, befindet er im TT-Gespräch. Auch rechtlich hat er Bedenken – wegen des generellen Verschleierungsverbots. Aus Funks Sicht „ist das nicht zulässig“.

Wenn es darum gehe, die Identität eines Menschen festzustellen, „etwa bei einer polizeilichen Amtshandlung oder weil jemand Zeuge bei Gericht ist“, sei ein solches Verbot legitim. Darf man auch jemanden, der sich am Flughafen weigert, den Schleier abzunehmen, daran hindern, in Österreich zu bleiben? ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner meint ja, dass in dem Fall die Einreise verboten werden kann. Das sei auch so, befindet Funk: „Weil sich jeder der Personen- und Sicherheitskontrolle unterziehen muss.“ Wer sich weigere, habe in das Herkunftsland zurückzukehren.

Anders sei die Verbotssache, wenn eine Frau vollverschleiert in der Stadt shoppen gehe. Dass SPÖ und ÖVP das mit Geldstrafen (150 Euro) ahnden wollen, hält der Experte „für äußerst problematisch und möglicherweise verfassungswidrig, weil es überschießend ist. Aber die Holzhammer-Lösung – keine Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum – ist leicht.“

Was regt Funk an? „Das Verbot sollte nur dort gelten, wo die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen unmöglich gemacht wird.“

Rot und Schwarz belobigen sich für das Integrationsgesetz naturgemäß. Kurz sieht darin vor allem seine Handschrift; endlich werde realisiert, was er gewollt habe. Es gelte aber, „auf dem Thema draufzubleiben“. Duzdar und SPÖ-Sozialminister Alois Stöger haben auf ein Integrationsjahr gedrängt. Das soll es fortan geben. Und so merkt Duzdar an: Es sei „gut, dass der Koalitionspartner anerkannt hat, wie wichtig echte Integrationsmaßnahmen für die Gesellschaft sind“.

Das Integrationsjahr wird es ab September nicht nur für anerkannte Flüchtlinge, sondern auch für Asylwerber „mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit“ geben. Asylberechtigte bekommen weiter Mindestsicherung, Asylwerber bleiben in der Grundversorgung. Sie alle erhalten einen Integrationspass, eine Art Zeugnis über den Verlauf. Es gibt mehrere Module. Deutsch- und Wertekurse sind verpflichtend.

Zudem gibt es ein bis zu neunmonatiges „Arbeitstraining“ bei Zivildienstträgern wie dem Roten Kreuz – ohne extra Belohnung. Solche gemeinnützigen Tätigkeiten hatte Kurz gefordert. Er sprach von 1-Euro-Jobs, begründete dies damit, dass 90 Prozent der Flüchtlinge nach einem Jahr noch immer arbeitslos seien und auch nach fünf Jahren nur rund ein Drittel von ihnen einen Job bekomme.

Der SPÖ missfällt der Terminus 0- oder 1-Euro-Jobs nach wie vor. Sozialminister Stöger spricht lieber von „Arbeitstraining“, bei dem die Ausbildung der Teilnehmer und nicht deren Arbeitsleistung im Vordergrund stehe.

Bis zum 8. März haben die Begutachter Zeit, den Gesetzesentwurf der Regierenden zu studieren. „Wir rechnen mit einigen Verbesserungsvorschlägen“, heißt es im Büro von Minister Kurz. Zu großen Zugeständnissen sind wegen der schwierigen Einigung wohl weder Rote noch Schwarze bereit.

Vor dem Sommer sollen die neuen Integrationsregeln im Parlament beschlossen werden. Die stimmliche Unterstützung von Oppositionellen brauchen die Koalitionspartner bei dieser Reform nicht. Sie können sie mit einfacher Mehrheit im Hohen Haus absegnen.