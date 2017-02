Wien – Ob die gemeinsame Pressekonferenz das Ergebnis einer gelungenen Paartherapie sei? Nein, antwortet­e ÖVP-Parteichef Reinhold Mitterlehner amüsiert. „Interpretationen über unser beider Befindlichkeit sind stark übertrieben“, diese sei nämlich „sehr gut“.

Zuvor rückten ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka und er aus, um sich als Bürokratiebremser zu geben. Das Parlament sei schließlich am „Wildwuchs“ an Regelungen nicht unbeteiligt, meinte Lopatka. Also liegt es nahe, den im Arbeitsübereinkommen der Regierung festgeschriebenen Abbau der Regelungsflut zu unterstützen.

Die zur ÖVP konvertierte Ex-Stronach-Mitarbeiterin Kathrin Nachbaur werde „in Ombudsmann-Manier“ (Lopatka) die Anregungen der Bürger sammeln und sich um nötige Änderungen bemühen. Hierfür wird der ÖVP-Klub mit 1. März eine virtuelle Bürger-Box einrichten.

Mit dem geplanten Grundsatzgesetz werde sich die Politik selbst binden, die „Regelungsflut“ einzudämmen, erklärte Mitterlehner. Er hoffe, dass damit eine „Änderung der Kultur“ eingeläutet werde. Überschießende Regeln abzubauen, sei der dringendste Wunsch der Unternehmer. So sollen etwa neue Regulierungen nur noch befristet erlassen werden. Wird eine neue Regulierung eingeführt, muss eine alte aufgehoben werden. Und künftig soll nicht mehr musterknabenhaft bei der nationalen Umsetzung von EU-Recht (Allergenverordnung) vorgegangen werden. (misp)