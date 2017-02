Von Cornelia Ritzer

Wien – Im Jänner präsentierte SPÖ-Kanzler Christian Kern in seiner viel beachteten Welser Grundsatzrede seinen „Plan A“, das 150 Seiten starke Magazin war in Folge die Grundlage für die Gespräche mit der ÖVP über ein aktualisiertes Arbeitsprogramm. Und auch nach den Regierungsverhandlungen bewirbt Kern die Ideen aus dem „Plan A“ weiter. Seit Anfang Februar fahren SPÖ-Funktionäre und Kern-Fans quer durch Österreich, verteilen das buntbebilderte Heft und sprechen mit Bürgern. Bis zum Sommer werden Verteilaktionen sowie Veranstaltungen mit dem Kanzler in den Bundesländern stattfinden, erzählte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler bei einem Hintergrundgespräch in der Wiener Parteizentrale. Ein Ziel sei, auch außerhalb Wiens wieder Präsenz zu zeigen. Noch wichtiger aber: Kern wird als „wirtschaftsaffiner Macher mit einem klaren Plan“ positioniert.

Niedermühlbichler ist als Parteistratege jene Person in der Löwelstraße, der den organisatorischen Plan rund um den „Plan A“ organisiert. Die Aufgabe des gebürtigen Tirolers ist es, Kanzler Kern für den nächsten Wahlkampf zu positionieren. Erfahrung dafür hat er im Wiener Landtagswahlkampf 2015 gesammelt, wo Bürgermeister Michael Häupl im Schatten der Flüchtlingskrise gegen die FPÖ gewinnen konnte. Nun soll Niedermühlbichler den früheren ÖBB-Chef, der bei Amtsantritt im Vorjahr mit „linken“ Forderungen nach Erbschafts- und Maschinensteuer auffiel, „mehr in die Mitte rücken“. Dort will man jene Wähler abholen, für die Gewerkschaft sowie SPÖ ein Bremser-Image haben. Dass das so ist, zeigen Ergebnisse aus Fokusgruppen. Und das führte auch dazu, dass die SPÖ in Kerns „Plan A“ nur einmal mit Logo vorkommt. In Zukunft werde man die Partei aber verstärkt mit Kern in Verbindung bringen, erklärte Niedermühlbichler, denn: „Das positive Image des Christian Kern soll auf die SPÖ übertragen werden.“

Am Ende des mehrmonatigen Prozesses soll nach einer Wahl die Koalition aus SPÖ, Grünen und NEOS möglich sein. Um „die Abhängigkeit von einer Partei zurückzudrängen“. Gemeint ist damit die ÖVP. Auch deren Wähler will man mit der im „Plan A“ abgebildeten Wirtschafskompetenz gewinnen.