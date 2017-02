Linz – Nach fast 22 Jahren im Amt soll Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) am morgigen Donnerstag zurücktreten. Das berichtet die Presse am Mittwochnachmittag in ihrer Onlineausgabe. Sein bisheriger Vize Thomas Stelzer (ÖVP) soll Pühringer demnach nachfolgen. Stelzer wird schon länger als Pühringers Kronprinz gehandelt.

Die Zeitung will aus Parteikreisen über den bevorstehenden Rücktritt erfahren haben. Vorerst gab es dafür aus Pühringers Büro weder eine Bestätigung noch ein Dementi. In der ÖVP-Zentrale war zunächst niemand erreichbar.

Pühringer hatte bereits in der Vergangenheit angekündigt, nicht bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 im Amt bleiben zu wollen. Über den genauen Zeitpunkt seines Ausscheidens hielt er sich stets bedeckt. Zuletzt hatte Pühringer aber durchblicken lassen, dass er bei vorgezogenen Neuwahlen im Bund länger bleiben könnte. Dieser Verlängerungsgrund scheint mit dem neuen Koalitions-Übereinkommen nicht mehr akut zu sein.

Erst vor drei Wochen hatte Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) überraschend angekündigt, sich im Frühjahr nach 25 Jahren an der Spitze des Landes von seinem Posten zurückziehen zu wollen. (TT.com)