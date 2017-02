Kärnten

BZÖ-Wahlbroschüre: Dörfler will von nichts gewusst haben

„Als Landeshauptmann ist ein 5.000-Euro-Akt so wie eine Briefmarke“, sagte Kärntens Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt. Er bekannte sich in der Causa BZÖ-Wahlbroschüre weiter nicht schuldig. Die Verhandlung wird am Freitag fortgesetzt.