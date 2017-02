Von Karin Leitner

Wien – Jörg Leichtfried hat nicht vor, aus der Regierung zu scheiden. Spekulationen, SPÖ-Kanzler Christian Kern sei nicht zufrieden mit seinem Wirken – zu wenig innovativ, zu wenig öffentlich präsent – hin oder her.

Leichtfried, der seit dem Vorjahr amtiert, möchte nicht nur bis zur Wahl 2018 Infrastrukturminister sein; er will auch noch der übernächsten Regierung angehören. Gefragt, ob er Ablösekandidat sei, sagt er: „Der Semmeringbasistunnel ist 2026 fertig.“ Und den wolle er eröffnen.

Quasi zum Beleg, dass er weder nicht innovativ noch zu wenig präsent sei, erläutert Leichtfried seine Pläne in Sachen Digitalisierung. Unter die Top 3 in der EU wolle er mit Österreich dahingehend kommen (derzeit Rang 12, die besten Unionsländer sind Dänemark, die Niederlande, Schweden, Finnland und Belgien), weltweit unter die Top 10, sagt Leichtfried. Er verweist einmal mehr auf die Breitband-Milliarde, auf die sich Rot und Schwarz verständigt haben. 2016 sei der Ausbau von Internetverbindungen mit 204 Millionen Euro gefördert worden („560.00 Österreicher in 813 Gemeinden profitieren davon“), in diesem Jahr seien Ausschreibungen mit einem Volumen von etwa 190 Millionen vorgesehen. „Bis 2020 soll es in jedem Haushalt und jedem Betrieb eine schnelle Datenverbindung geben.“ Der Fokus liege auf Schulen sowie Klein- und Mittelbetrieben, sagt Leichtfried. Für die einen gibt es neun Millionen, für die anderen 21 Millionen Euro. Mittlerweile hätten immer mehr Schüler Laptops und Tablets im Unterricht – „aber ohne Breitband-Internet ist das nicht mehr als ein schönes Jausenbrettl“.

Weiteres Projekt sei eine „5G-Strategie“. Das Ziel: „Höheres Übertragungstempo, höhere Dichte.“ Österreich solle „Pilotland in Europa“ werden. In der heutigen Regierungssitzung will Leichtfried das thematisieren. Er will mit dem Kanzleramt, dem Wirtschafts- und Finanzressort die Strategie entwickeln. Ende 2017 soll sie stehen.