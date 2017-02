Von Cornelia Ritzer

Wien – Über den so genannten „Kuschelvollzug“ klagte jüngst die Tiroler Justizwachegewerkschaft. Bei der Forderung von mehr Kompetenzen für die Wachebeamten im Umgang mit aggressiven Häftlingen – die Rede war von der Möglichkeit, zu fesseln oder per Video zu überwachen – stellt sich Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) klar auf die Seite der Beamten. „Ich verstehe, dass die Beamten im Strafvollzug mehr Schutz brauchen“, sagte er im Gespräch mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern und Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol in der TT-Lounge. Brandstetter spricht damit vor allem verbesserte Schutzausrüstung für die Männer und Frauen der Justizwache an, denn: „Es gab zuletzt Attacken, die mir nicht egal sind und die nicht passieren dürfen.“ Und in diesen Situationen sei „der Schutz der Beamten prioritär“. Mit der Beamtengewerkschaft führt er außerdem Gespräche über weitere Maßnahmen. Überlegungen gebe es, bei besonders gefährlichen Insassen etwa Zonen zu schaffen, wo Justizwachebeamte nur zu zweit hingehen.

Brandstetter kann sich auch vorstellen, Justizwachebeamten den Zugang zu Waffenpässen zu ermöglichen, sie in diesem Punkt also „Polizeibeamten gleichzustellen“. Ein Gesetz zum Tragen von Schusswaffen in der Freizeit hätte der Strafrechts-Experte auch gerne in das überarbeitete Regierungsprogramm verhandelt, jedoch ohne Erfolg. Aber: „Ich gebe da nicht auf und probiere es später wieder.“

Der Justiz-Ressortchef weiß, dass die Wachebeamten oft „an der Grenze der Belastbarkeit“ seien, da die Besetzungen „schleppend“ verliefen. Es gebe zwar ausreichend Planstellen in den Gefängnissen, „diese können aber nicht besetzt werden, da sich nicht genug geeignete Bewerber finden“. Die Aufnahmekriterien zu lockern, sei aber nicht der richtige Weg. Auch die Privatisierung der Aufgaben lehnt Brandstetter vehement ab. Die Hoheitsverwaltung „muss und soll in der Hand von gut ausgebildeten Beamten bleiben“. Die Resozialisierung ist ein wichtiges Ziel des Strafvollzugs, betonte Brand­stetter.

Der Niederösterreicher sieht außerdem immer neue Aufgaben auf die österreichischen Gefängnisse zukommen. So habe er den Ausbau der Jugendstrafanstalt Gerasdorf vorläufig stoppen lassen müssen: „Unsere Erfahrung ist, dass der Ausländeranteil extrem hoch ist und es deshalb mehr niederschwellige Beschäftigung braucht.“ Diese Entwicklung sei vor wenigen Jahren „nicht erwartbar“ gewesen, und auf das müsse man beim kommenden Umbau reagieren. Gut funktioniere in diesem Zusammenhang, dass Jugendliche statt in U-Haft an betreute Wohngruppen übergeben werden.

Keine Notwendigkeit sieht Brandstetter, das Kreuz im Gerichtssaal per Gesetz zu verbieten. „Wir haben ein Neutralitätsgebot für die Hoheitsverwaltung nach außen. Und wir haben klare Bekleidungsvorschriften. Wo ich klare Gebote habe, brauche ich keine Verbote“, argumentierte er. So sei im Gesetz nur vorgeschrieben, dass ein Bild des Bundespräsidenten im Gerichtssaal hängen muss, das Kreuz an der Wand oder am Richterpult sei den Richtern oder den Gerichtspräsidenten überlassen. Und damit eben, ob die so genannte „Schwurgarnitur“ – ein Kreuz flankiert von zwei Kerzen – zu sehen ist. Für ihn wäre es „unnötige Polarisierung“ und eine „Störung des Rechtsfriedens“, eine neue Regelung zu erlassen. Genauso brauche es kein Kopftuchverbot für Richter oder Staatsanwälte, denn auch hier seien die Vorschriften eindeutig. Zu tragen seien Talar und Barett – sonst keine Kopfbedeckungen. Eine Halskette mit einem religiösen Symbol, ob Kreuz oder Halbmond, ist für Brandstetter im Gerichtssaal kein Problem, weil es aus seiner Sicht „keinen Auffälligkeitswert“ hat.

Auch das Thema der kriminell gewordenen Nordafrikaner, die nicht rückgeführt werden können, wurde im TT-Talk angesprochen. Überlegungen, schon die illegale Einreise strafbar zu machen und das Delikt vom Verwaltungsrecht ins Strafrecht zu transferieren, erteilte Brand­stetter jedoch eine Absage. „Alleine wegen des Delikts der illegalen Einreise kann man jemanden nicht lange inhaftieren. Das wäre auch verfassungsrechtlich nicht möglich“, sagte der Justizminister. Fremdenrechtlich seien das eindeutig Fälle für die Schubhaft. „Wir brauchen ein Rückführungsabkommen mit Marokko“, meinte Brandstetter außerdem. Der Ärger in der Bevölkerung sei absolut verständlich.

Gerüchte, dass der ÖVP-Parteichef Reinhold Mitterlehner gerne eine Frau als Justizministerin sehen würde, kommentierte Brand­stetter knapp: „Mir wurde versichert, dass das Blödsinn ist.“ Er würde aber nicht im Weg stehen, „wenn jemand meint, es gebe eine bessere Lösung“.