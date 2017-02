Von Karin Leitner

Wien – Kanzler und Vizekanzler wollen von langjährigen rot-schwarzen Gepflogenheiten lassen. Den als Nebenregierung agierenden Sozialpartnern setzen sie Ultimaten, etwa bei der Arbeitszeitflexibilisierung und beim Mindestlohn von 1500 Euro. Legen Foglar, Leitl & Co. bis Ende Juni dahingehend nichts vor, soll dies wie das gesetzlich fixiert werden.

Mit einer Präsentationstradition haben Christian Kern und Reinhold Mitterlehner bereits gebrochen. Im Pressefoyer nach dem Ministerrat, jeden Dienstagvormittag im Kanzleramt, erläutern nicht mehr die Regierungsspitzen, was in der Sitzung Sache gewesen ist. Das machen die Koalitionskoordinatoren Thomas Drozda (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP).

Zudem steht eine inhaltlich-organisatorische Neuerung bevor: Mit der Spiegelministerei soll Schluss sein. Derzeit hat jeder SPÖ-Ressortchef ein ÖVP-Gegenüber, mit dem er seine Vorhaben akkordieren muss. Derartige Duos sind etwa Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil/Innenminister Wolfgang Sobotka, Sozialminister Alois Stöger/Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Justizminister Wolfgang Brandstetter/Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser.

Der damalige SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer und sein ÖVP-Vize Wilhelm Molterer haben dieses System im Jahr 2007 installiert. Kern und Mitterlehner wollen es nicht mehr. Dass zwei für eine Gesetzesmaterie verantwortlich sind, sei nämlich nicht sinnvoll, befindet Kern. Er und Mitterlehner haben Drozda und Mahrer beauftragt, ein anderes Procedere zu ersinnen.

Justizminister Wolfgang Brandstetter behagt das – weil er den jetzigen Modus für unpraktikabel hält. „Die Freigabe durch den Koalitionspartner ist oft sehr mühsam und zeitlich aufwändig. Mir geht alles zu langsam“, sagt er der TT. Der einstige ÖVP-Klubchef und Nationalratspräsident Andreas Khol meint ebenfalls, dass diese Form des Zweiersystems ineffizient ist. Auch, weil der eine Fachminister nicht das Knowhow im Bereich eines anderen habe. So müsse Oberhauser, wenn es um Straf- oder Kartellrecht gehe, ihre Rechtsabteilung damit befassen. „Und die muss dann erst recht wieder Experten einbinden“, erläutert Khol. Auch Stöger und Mitterlehner täten sich dahingehend oft schwer.

Leichter zu bewerkstelligen seien Gesetzessachen, „wenn Minister inhaltlich so nahe beisammen sind wie Doskozil und Sobotka“, befindet Khol. Beide seien „Sicherheitsminister“, und Doskozil sei leitender Sicherheitsbeamter gewesen; er war vor seiner Regierungszeit Polizeidirektor im Burgenland. „Da geht dann etwas weiter.“

Zu welchem System rät Khol den Regierenden? Zu jenem, das es vor der Regentschaft von Gusenbauer und Molterer gegeben hat: „Das sollte wieder etabliert werden.“

Gelaufen war das so: Der jeweilige Fachminister hat mit dem jeweiligem Bereichssprecher, einem Parlamentarier, verhandelt. Womit das Hohe Haus von Anfang an eingebunden war. Dass Gusenbauer und Molterer davon abgegangen sind, erklärt ein ehemaliger Abgeordneter so: „Die beiden hatten mit dem Parlament wenig am Hut.“

Ob das bei Kern und Mitterlehner anders ist, sie also auf das zurückgreifen, was bis 2007 Usus war, ist offen. Aus Regierungskreisen heißt es der TT gegenüber, dass die Spiegelei „möglichst bald“ ein Ende haben soll. Gesetzlich zu ändern ist jedenfalls nichts, weil das Spiegel-System nur auf einer Vereinbarung beruht.

Dass es vorbei ist mit unsachlicher Abtauscherei – sage ich Ja zu deinem Begehren, sagst du Ja zu meinem – wie Kritiker des Spiegel-Modus meinen, ist wohl Wunschdenken. Egal auf welcher Ebene und in welcher Konstellation: Junktimiert wird wohl weiter werden – weil Polit-Kuhhandel in der DNA von Koalitionären ist. Das hat sich zuletzt beim Pensionisten-Hunderter gezeigt.