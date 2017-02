Innenpolitik

ÖVP-Minister planen nationalen Alleingang bei Familienbeihilfe

Die ÖVP will die Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder kürzen. Die EU-Kommission hatte im Dezember eine Anpassung der Familienbeihilfe an die Lebenserhaltungskosten im jeweiligen Land abgelehnt. Bei der SPÖ geht man davon aus, eine gemeinsame Position zum Thema in der Regierung zu finden.