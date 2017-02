Wien — Nun sorgen auch die Charterflüge von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) für Verstimmung in der SPÖ-ÖVP-Regierung. In der ÖVP reagierte man am Donnerstag verschnupft auf einen Social-Media-Eintrag von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), den Follower Kerns als indirekte Kritik am Innenminister interpretiert hatten. „Dienstreise der komfortablen Art :-) Pünkltich ging es heute mit dem Cityjet von Graz nach Leibnitz...", postete Kern Mittwochabend ein Foto von sich im Zug - just zu einem Zeitpunkt, als sich Innenminister Sobotka für von ihm getätigte Charterflüge rechtfertigen musste.





Ein ÖVP-Vertreter wies am Donnerstag gegenüber der APA darauf hin, dass solche Häme unangebracht sei, da Kern seit Dienstantritt im Vorjahr mehr Charterflüge im Privatflugzeug absolviert habe als Sobotka.

Per Charterflug von Wien nach Budapest

Sobotka hatte am Mittwoch Schlagzeilen gemacht, nachdem er laut Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage für 5.420 Euro per Charterflug von Wien nach Budapest gereist war, TT Online berichtete. Dass er die Strecke von etwa 240 Straßenkilometern nicht mit dem Auto gefahren war, begründete der Minister mit den - von ihm mitverantworteten - "strengen Grenzkontrollen".

Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Bundeskanzleramt von Jänner absolvierte Kern zwischen Mitte Mai und November des Vorjahres zehn von elf Flügen als Charterflug. Die Kosten für die Dienstreisen des Kanzlers inklusive Entourage beliefen sich demnach auf rund 183.000 Euro. „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen", hieß es dazu aus der ÖVP. Kern solle „nicht so tun, als ob er alle Reisen brav mit dem Zug fährt".



SPÖ über "anonyme ÖVP-Vertreter" verärgert

Die SPÖ zeigte sich am Donnerstag verärgert über die "Quertreibereien" aus den Reihen des Koalitionspartners. Sich hinter anonymen Zitaten zu verstecken, sei "kein guter Stil" und entspreche nicht dem konstruktiven Teamgeist, den es zur Umsetzung des neuen Arbeitsprogrammes braucht, erklärte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler in einer Aussendung.Die SPÖ kritisierte dabei vor allem, dass ein "anonymer ÖVP-Vertreter" versuche, die Regierung anzupatzen. Es handle sich dabei um einen "lächerlichen Angriff von Teilen der ÖVP" und die anonyme Vorgangsweise sei "besonders untergriffig". "Ich fordere die Heckenschützen in der ÖVP auf, die Quertreibereien einzustellen oder offen in die Debatte einzutreten", so Niedermühlbichler. (TT.com, APA)