Von Karin Leitner

Wien – Mitte dieser Woche hat die krebskranke Sabine Oberhauser wissen lassen, dass sie sich, was ihre Agenden anbelangt, vom Sozialminister vertreten lässt. „Ich habe – in Abstimmung mit Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner – Sozialminister Alois Stöger gebeten, ab sofort vorübergehend die Vertretung meiner Amtsgeschäfte wahrzunehmen.“ Da sie wegen einer Bauchfellentzündung noch länger im Spital sein werde, sei das notwendig.

Warum betraut Oberhauser Stöger mit ihrer Regierungsmaterie, dem Gesundheitsbereich? Gibt es dafür einen formalen Grund?

Den gibt es nicht. Es obliegt dem jeweiligen Minister, einem anderen seine Belange zu überantworten. Es sei von Vorteil, dass das im aktuellen Fall Stöger ist, heißt es im Kanzleramt. „Es handelt sich bei Gesundheit und Sozialem um verwandte Materien. Und Stöger sind jene Oberhausers vertraut.“ Er war von 2008 bis 2014 Gesundheitsminister.

Auch anderweitig gibt es keine gesetzlichen Vertretungsregelungen für Minister. Etwa was Regierungssitzungen und dortige Beschlüsse betrifft. Da kann ein Minister einem anderen seine Stimme übertragen, wenn er selbst nicht zugegen sein kann.

Anders ist die Sache bei den Koalitionsspitzen. Da gibt es eine Handhabe, die sogar in der Verfassung verankert ist. Dort heißt es in Artikel 69: „Der Vizekanzler ist zur Vertretung des Bundeskanzlers in dessen gesamtem Wirkungsbereich berufen.“

Auch für ein praktisch eher unwahrscheinliches Szenario ist vorgesorgt. Mit der Festlegung: „Sind der Bundeskanzler und der Vizekanzler gleichzeitig verhindert, so wird der Bundeskanzler durch das dienstälteste, bei gleichem Dienstalter durch das an Jahren älteste, nicht verhinderte Mitglied der Bundesregierung vertreten.“

In der jetzigen rot-schwarzen Konstellation wäre der dienstälteste Mitregierende (seit November 2008) der Sozialdemokrat Stöger.

Vizekanzler war der 56-jährige Oberösterreicher bereits, wenn auch nicht lange – wenn es nach der Dienstältesten-Regel geht. Als SPÖ-Mann Werner Faymann am 9. Mai des Vorjahres als Regierungschef abdankte, führte ÖVP-Mann Reinhold Mitterlehner dessen bisherige Geschäfte. Und so war Stöger mehr oder weniger sein Stellvertreter.

Damit gab es, bis der Rote Christian Kern am 15. Mai 2016 als Kanzler angelobt wurde, sozusagen einen schwarz-roten Bund.

Kuriosum an dem Ganzen: Immer wieder hatte es geheißen, Stöger sei – wegen politischer Farblosigkeit und ungelenkem Auftreten – ein Ablösekandidat. Tatsächlich führt er mittlerweile das dritte Ressort (Gesundheit, dann Verkehr, seit Jänner 2016 Soziales). Und er hat sogar die Chance auf eine Kurzzeit-Kanzlerschaft.