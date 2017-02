Wien – Der ehemalige Verteidigungsminister und nunmehrige Landesrat im Burgenland, Norbert Darabos (SPÖ), hat am Freitag die Strafanzeige gegen Airbus wegen der Causa Eurofighter begrüßt. Wie er in einer Aussendung mitteilte, bringe die vom ihm 2012 eingerichtete Task Force nun ein Ergebnis zutage, bei dem er eine „gewisse Genugtuung“ verspüre.

„Ich habe von Anbeginn meiner Tätigkeit als Minister gegen den Beschaffungsprozess der Eurofighter gekämpft. Aufgrund der damaligen sachlichen Grundlagen war ein Ausstieg jedoch nicht möglich“, sagte Darabos. Mit der Einberufung der Kommission 2012 habe er jedoch den ersten Schritt für die Aufdeckung von „unsauberen“ Geschäften gesetzt.

Zum damaligen Zeitpunkt sei war es noch nicht ersichtlich gewesen, ob es die Möglichkeit gebe, vom Vertrag zurückzutreten, meinte Darabos weiter. Der erzielte Vergleich mit Airbus habe den Steuerzahlern aber eine Ersparnis von 370 Millionen Euro gebracht. „Der Vergleich war damals ein Erfolg und dazu stehe ich zu 100 Prozent“, so der Ex-Verteidigungsminister.

Entscheidung über Anklage im kommenden Jahr

Ob es in der Causa zu einer Anklage kommt, wird im kommenden Jahr entschieden. Das sagte der Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, am Freitag. „Wir sehen einer Verfahrensbeendigung und einer Entscheidung, ob es zu Anklagen kommt, im Jahre 2018 entgegen“, sagte Pilnacek im Ö1-“Morgenjournal“.

„Ich denke, dass die Staatsanwaltschaft Wien hier recht weit ist, den Geldfluss nachzuvollziehen, aber da sind jetzt noch letzte Ermittlungen insbesondere Vernehmungen von Beschuldigten und Ergebnisse von Kontoöffnungen in anderen Ländern ausständig und dann wird man das abschließend beurteilen können“, erklärte Pilnacek weiter. Politiker seien im Moment „soweit ich informiert bin“ nicht Gegenstand der Ermittlungen.

Task Force bekam keine Ergebnisse aus Wirtschaftressort

Die Task Force Eurofighter im Verteidigungsministerium bemühte sich indes vergeblich um die Untersuchungsergebnisse der Task Force Gegengeschäfte im Wirtschaftsministerium, wie aus dem Bericht der Task Foce hervorgeht. Beide Ministerium betonten am Freitag gegenüber der APA aber, dass sehr wohl kooperiert worden sei.

In Punkt 24 des vorgelegen Bericht heißt es: „Die Task Force Eurofighter hat sich um eine Zusammenarbeit mit der Task Force Gegengeschäfte bemüht, um die sachlichen und zeitlichen Zusammenhänge zwischen den so genannten Gegengeschäften und den Entscheidungen der seinerzeitigen Machthaber der Republik Österreich, das Kampfflugzeug Eurofighter anzuschaffen, transparent nachvollziehen zu können und daraus wichtige Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Task Force Gegengeschäfte teilte mit, ihre Untersuchungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Wien direkt zu übermitteln.“

„Keine Kritik, sondern Feststellung“

Stefan Hirsch, Pressesprecher von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), sagte, dies sei keine Wertung und auch keine Kritik am vom Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) geführten Wirtschaftsministerium, sondern lediglich eine „Feststellung“. Aus dem Wirtschaftsressort hieß es, es habe in mehreren Sitzungen einen Informationsaustausch und eine gemeinsame Analyse gegeben.

Auch Mitterlehner selbst erklärte im „Mittagsjournal“ auf Ö1, dass die Zusammenarbeit keineswegs abgelehnt worden sei. Man müssen aber differenzieren, dass das Verteidigungsressort für das Grundgeschäft und das Wirtschaftsministerium für die Gegengeschäfte zuständig seien. „Das sind zwei paar Schuhe“, so Mitterlehner.

Mitterlehner skeptisch, ob Betrug greift

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) ist in der Causa Eurofighter übrigens skeptisch, ob der vom Verteidigungsministerium erhobene Betrugsvorwurf greift. „Für mich ist die Frage, was ist an neuen und beweisbaren Fakten da“, Betrug sei ein Offizialdelikt, so Mitterlehner am Freitag im Ö1-“Mittagsjournal“.

„Wenn es neue Dokumente gibt, würde mich das freuen, sehe sie aber derzeit nicht.“ Manche Bestandteile, die jetzt vorgebracht werden, seien schon Gegenstand von Erhebungen gewesen und auch der Vorwurf, dass die Gegengeschäfte in den Kaufpreis eingepreist worden sind, habe zu keiner Anklage geführt, argumentierte Mitterlehner. Aus Mitterlehners Sicht tatsächlich neu ist, dass die Lieferfähigkeit nicht gegeben gewesen sei.

Zu einer etwaigen Rückabwicklung des Eurofighter-Kaufs sagte Mitterlehner, dass zuerst ein Gericht Fakten schaffen müsse. Dass mit einer Anzeige vorgegangen werde und nicht mit einer zivilrechtlichen Klage auf Vertragsrückabwicklung lasse ja daraufschließen, dass man immer noch auf einen konkreten Beweis warte, um das Verfahren zur Anklage zu bringen. „Das ist das, was fehlt“, so Mitterlehner. (TT.com/APA)