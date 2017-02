Wien – Die jüngsten Aussagen der FPÖ irritieren Peter Pilz von den Grünen derweil wenig. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl ließ am Montag in einer Aussendung ausrichten, dass man vor einer „definitiven Entscheidung in der Sache alle Aspekte genau prüfen“ wolle.

Heute sollen die Parteiengespräche zur Einsetzung eines neuen Eurofighter-Untersuchungsausschusses starten. Pilz’ Ziel ist es, gemeinsam mit der FPÖ einen Minderheitenausschuss zu beantragen. Notwendig für eine Einsetzung ist seit der U-Ausschussreform nur noch ein Viertel der Abgeordneten. Zugleich hat Pilz aber Vorgespräche mit der SPÖ und der ÖVP geführt, will er doch die beiden Regierungsparteien in den Prozess einbinden. „Denn Eurofighter-Hersteller Airbus soll wissen, dass hier nicht die Opposition agiert, sondern die Repu­blik Österreich dahintersteht“, sagte er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Airbus-Konzernsprecher Rainer Ohler übte scharfe Kritik an dem geplanten U-Ausschuss. „Was ein Untersuchungsausschuss bisher nicht aufgeklärt hat, Staatsanwälte in zwei Ländern in Jahren nicht feststellen konnten und unser Bericht nicht erbracht hat, hat wenig Aussicht, durch einen neuen U-Ausschuss befördert zu werden“, meinte Ohler: „Vor diesem Hintergrund sollte das österreichische Parlament wirklich ernsthaft prüfen, ob ein neuer U-Ausschuss wirklich mehr als ein kostspieliges Polit-Theater bringen kann.“ Die Typenentscheidung für den Eurofighter liege 15 Jahre zurück, der Vertrag von 2007 sei zehn Jahre alt – und die letzte Auslieferung der Kampfflugzeuge sei 2009 erfolgt, hieß es aus der Firmenzentrale.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat da­raufhin von Airbus (vormals EADS) Ernsthaftigkeit eingefordert. Firmenchef Thomas Enders müsse dafür sorgen, „dass sein Haus nun zu einem sachlicheren und der Schwere der Vorwürfe und der Höhe des Schadens angemesseneren Umgang mit der Republik Österreich findet“, sagte der Minister am Montag.

Nach Ermittlungen der internen Task Force im Verteidigungsressort erstattete die Republik am Donnerstag Anzeige wegen Betrugs gegen Airbus. Außerdem will die Republik Geld zurück: Der bisherige Schaden durch den Jet-Kauf wird mit bis zu 1,1 Mrd. Euro angegeben. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück. Der Eurofighter-Deal unter der schwarz-blauen Regierung stand von Anfang an unter Korruptionsverdacht.

Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ), sie dürfte wohl den Vorsitz in einem U-Ausschuss übernehmen, hat am Montag betont, dass ein Eurofighter-Untersuchungsausschuss bereits Ende März oder Anfang April eingesetzt werden könnte. Voraussetzung dafür ist, dass der Antrag in der kommenden Nationalratssitzung am 1. März gestellt würde. (misp)