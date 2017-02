Von Karin Leitner

Wien – Nicht die Regierungskoordinatoren Thomas Drozda (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP) stellen sich – wie üblich – nach der Sitzung der Koalitionäre den Medienleuten. SPÖ-Kanzler Christian Kern und ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner tun das. Ein Zeichen, wie bedeutsam das ist, was sie vorlegen. Und ein Zeichen, dass etwas weitergeht, „dass das neue Regierungsprogramm nicht nur auf dem Papier steht“, wie Mitterlehner es formuliert. Auch gegenseitige Wertschätzung wird demonstriert. Der eine schaut den anderen immer wieder an, während er spricht. Der eine nickt zustimmend, wenn der andere etwas erläutert.

Den „Beschäftigungsbonus“, auf den sie sich verständigt haben, preisen Kern und Mitterlehner an. Zwei Milliarden Euro sind dafür budgetiert. Ein Betrieb könne sich pro Arbeitnehmer und Jahr 4000 Euro an Lohnnebenkosten ersparen, sagt Mitterlehner; über drei Jahre gerechnet (so lange gilt der Bonus) bringe das 160.000 zusätzliche Arbeitsplätze.

Ebenso stolz präsentieren die Regierungsspitzen eine Verwaltungsreform light. Was selbstverständlich anmutet, war es bis dato wohl nicht. Nun heißt es nämlich: Gesetze sollen nur erlassen werden, wenn sie „notwendig und zeitgemäß“ sind. Und: „Nach Möglichkeit“ sind sie zu befristen. Dann wird geprüft, ob eine solche Vorschrift darüber hinaus gelten soll. „Sunset Legislation“ nennt sich das. Kern spricht von einer „Selbstverpflichtung, den Wald an Gesetzen und Erlässen zu durchforsten“.

Und wie steht es mit der rot-schwarzen Einigkeit in Sachen Heldenplatz-Umbenennung? SPÖ-Minister Drozda möchte weg von dieser „historisch belasteten Variante“, Mitterlehner reagierte via Twitter so: „Der Heldenplatz gehört zu Österreich. Dabei soll es bleiben.“ Kern gibt sich diplomatisch: Derlei Diskussionen seien wichtig. Es gebe aber „noch wichtigere Fragen“ in diesem Land.