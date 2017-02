Von Cornelia Ritzer

Wien — Außenminister Sebastian Kurz setzt sich gemeinsam mit Familienministerin Sophie Karmasin (beide ÖVP) für die Anpassung der ins Ausland bezahlten Familienbeihilfe an das Herkunftsland ein. ÖVP-EU-Delegationsleiter Otmar Karas kann der Idee seiner Parteifreunde, Sozialleistungen für EU-Bürger zu kürzen, nichts abgewinnen. Das ist längst bekannt. Doch dank eines öffentlichen Schlagabtauschs auf Twitter hat der Richtungsstreit nun an Dringlichkeit gewonnen. „Diskriminierungsverbot beachtet? Wir sind Europa!", schrieb der Europa-Politiker Karas dem Außenminister Kurz auf der Plattform Twitter, wo dieser einen Entwurf für die Reduzierung der Familienbeihilfezahlungen ab 2018 angekündigt hatte. Und ebenfalls an Kurz twitterte Karas am Dienstagabend: „Neiddebatte beenden. Sachlich gerechte und europäische Lösungen anstreben!"

Die öffentliche Widerrede wird viel beachtet. Immerhin ist der 30-jährige Kurz für zahlreiche ÖVP-Politiker der Hoffnungsträger für zukünftige Wahlgänge — und wird immer wieder als Parteichef gehandelt. Gestern hielt sich Karas bedeckt. „Jede Maßnahme ist möglich, die nicht diskriminierend ist und die nicht zwischen EU-Bürgern unterscheidet", sagte er zur Austria Presse Agentur. Mehr Statements zur Meinungsverschiedenheit gab es nicht. Nur so viel: Dem EU-Politiker, der bis 2014 einer der Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments war, macht die Forderung vieler europäischer Staaten nach Ausnahmeregelungen Sorgen — beginnend bei der Weigerung von Visegrad-Staaten, Flüchtlinge aufzunehmen, über die deutschen Maut-Pläne bis zum Brexit. Karas befürchtet ein „Auseinanderdriften" der Europäischen Union.

Es ist nicht das erste Mal, dass der ÖVP-Delegationsleiter eine andere Position als sein jüngerer Parteikollege vertritt. Während Kurz in der Flüchtlingskrise Zäune an der österreichischen Grenze forderte, lehnte Karas diese ab. Zäune seien ein „Ausdruck der Schwäche von Politik", sagte Karas Anfang 2016. Und den Kurz-Vorschlag, im Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge zurückzubringen oder auf Inseln zu internieren, konterte Karas mit dem Verweis, dass das internationalem Recht widerspreche. Einen offenen Konflikt zwischen den Parteikollegen gab es jedoch nicht. Auch jetzt nicht, eine gute Gesprächsbasis wird betont.