Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – „Stark in die Zukunft!“ Die kämpferischen Worte von Sandra Ballner machen deutlich: Der Landeselternverband Tirol hat viel vor unter seiner neuen Führung. „Baustellen haben wir genug. Man muss Taten setzen“, sagt die neue Obfrau. Und weil das gemeinsam viel besser geht, sollen als erstes Ziel die Elternvereine an den einzelnen Tiroler Schulen gestärkt werden. Viele seien sich ihrer Möglichkeiten gar nicht bewusst: „In der Volksschule glauben manche Eltern, es gehe darum, Kuchen zu backen, in der Mittelschule verhalten sie sich aus Angst vor Nachteilen für ihr Kind lieber ruhig, und in der Oberstufe heißt es dann ,Augen zu und durch, die Schulzeit ist bald vorbei‘.“

Ihnen wolle man Mut machen und aufzeigen, was gemeinsam erreicht werden könne. „Wir unterstützen sie dabei und scheuen uns auch nicht, bei Problemen den Weg bis zum Bildungsministerium zu gehen“, sagt Obfraustellvertreter Christoph Pal. Ballner ergänzt: „Wir sind nicht auf Kuschelkurs.“ An Schulen, an denen sich Eltern noch nicht zusammengeschlossen haben und es keine eigenen Vereine gibt, werden engagierte Personen gesucht. Diese „Großmobilmachung“ der Eltern ist Voraussetzung für das „Stark in die Zukunft“, aber auch die Lehrer dürfen dabei nicht fehlen. Ballner: „Wir verstehen uns nicht als konkurrierende Plattform, sondern wollen gemeinsam aktiv werden. Schließlich sind es Lehrer und Direktoren, die auf uns zukommen mit der Bitte: ,Sprecht für uns!‘“ Man müsse gemeinsam aktiv werden und dürfe sich nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Nachholbedarf gibt es auch bei den Schulpartnerschaften, dort sind Lehrer-, Eltern- und Schülersprecher vertreten. Oft handle es sich um reine „Pseudo“-Schulgemeinschaftsausschüsse“, so die Kritik, das System funktioniere nur an den AHS. „Es wäre schön, diese Möglichkeit auch an anderen Schulen zu haben“, so Pal.

Scharfe Kritik gibt es am Bildungswesen. Ballner: „Es heißt immer, Österreich hätte das teuerste Schulsystem international, aber das ist nicht wahr. Denn das Geld fließt nicht in die Bildung junger Menschen, es kommt gar nicht bei ihnen an. Es versickert!“ Was es so teuer mache, seien die Immobilien, die Mieten und Betriebskosten, die im Gegensatz zu anderen Ländern in Österreich mit- eingerechnet werden.

Der Ärger über die Arbeit von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid ist groß: So bezeichnet Ballner etwa das Autonomiepaket als „Schummelpackung“, es sei ein reines Sparpaket, das Klassen mit bis zu 60 Schülern und eine Schulleitung für 2500 Schüler mit sich bringe. Das darin sehr häufig erwähnte Wort „kostenneutral“ stehe für nicht entlohnte Zusatzaufgaben, die auf Lehrer zukommen.

Zusätzliche Kosten würden auf die Eltern abgewälzt – etwa für die Ausstattung der Schüler mit Laptops. Die Zentralmatura 2017/18 für Mathematik soll laut ministerieller Vorgabe bereits am PC geschrieben werden. Ballner: „Natürlich sagen jetzt viele Eltern, das besorgen wir, weil unsere Kinder das brauchen, und das wird auch ganz bewusst so einkalkuliert.“

Die Vereinheitlichung der Schulen, die Reduzierung der Werteinheiten, schlecht ausgebildete Schüler – die Liste der Problemfelder ist lang. „Die Qualität sinkt, das macht sich bereits bemerkbar und beschäftigt viele Eltern, die sehr besorgt sind!“, meint Thomas Ringer, auch er ist im Vorstand des Elternverbandes aktiv.

Mit Unterstützung von Landesschulrats-Präsidentin Beate Palfrader, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, findet am 9. März in Innsbruck eine erweiterte Vorstandssitzung statt, alle Tiroler Elternvereine sind eingeladen.